《隱閉中年》湯漢斯親自指導初登銀幕幼子演年輕版自己 妻子唱主題曲

《隱閉中年》改編自菲特烈貝克曼(Fredrik Backman)的紐約時報暢銷小說《明天別再來敲門》(A Man Called Ove)，講述經歷喪妻之痛的奧圖，咀賤又獨來獨往，卻遇上熱情滿瀉的鄰居，為他的生活帶來翻天覆地改變。電影以回憶片段處理奧圖與亡妻邂逅的故事，湯漢斯的孻仔(第4名兒子)楚文漢斯演年輕版奧圖，導演馬克科士打(Marc Forster)表示，雖然湯漢斯的長子哥連(Colin)和三子Chet也是演員，但他倆演年輕時期的奧圖就有點「太老」，幼子楚文雖不是演員，但跟父親最為相似，於是相約楚文見面，「我拍戲最怕要拍角色的少年版，通常找到的演員，樣貌似氣質就不似，氣質似樣貌又爭好遠。今次奧圖的回憶畫面是年輕版，我在紐約見到楚文時，感覺面前的就是80年代的湯漢斯！雖然楚文立心想成為一位攝影指導，但他面對鏡頭全無怯場，他跟麗素凱勒(演年輕版妻子)對戲時更自然流露。」

父親是最強導師

對於首次與小兒子的合作，湯漢斯表示：「我曾為他換過尿片，而時光飛逝，他已長大並有要面對的事情。他被選去演出這個角色，是因為一個很具體的原因，就是我們很相似，他深知壓力所在，但仍必須參與演出。」楚文形容父親是最強導師 ：「爸爸會教我怎樣用不同的行走或站姿來凸顯角色的個性，還有，就是一些貫穿整個演出很關鍵的細節。」

此外，導演亦邀請了麗塔韋遜主唱電影主題曲，麗塔韋遜表示，負責電影原創音樂的是榮獲15次奧斯卡金像獎提名的作曲家Thomas Newman，故起初感壓力和猶豫，最終答應與合作多年的拍檔David Hodges創作了《Til You are Home》，靈感源自其好友的一席話，「當我父親過世時，一位密友曾跟我說：『人雖走了，但對話卻未了。』這樣我想到兩個人，或者未必真正共處一室，但他們的對話卻依然繼續…… 我又想到，這首歌，奧圖聽了也會想跟Sonya一起唱，我就想到不如以合唱方式演繹。」她邀得《奇幻魔法屋》(ENCANTO) 的Sebastian Yarta合唱。