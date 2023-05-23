《雷神》男星生日前拍片猝逝 享年58歲死因不明

北愛爾蘭的男星雷史蒂文森（Ray Stevenson），過去曾出演過《亞瑟王》、《分歧者》等作品，憑著粗獷的外型及精湛的演技而深植人心，近年也因為飾演《雷神》中的角色「沃斯塔格」而更廣為人知。未料，雷史蒂文森卻在21日傳出，拍片拍到一半猝逝的消息，享年58歲。對此，官方也已證實死訊，但沒透露雷史蒂文森的確切死因。此外，事實上，5月25日是雷史蒂文森的生日，因此雷史蒂文森的死訊曝光後，令許多粉絲都不敢置信。

意大利拍電影的過程中猝逝

綜合外媒報道，北愛爾蘭的男星雷史蒂文森（Ray Stevenson）透過電視劇《羅馬的榮耀》打響知名度，後來也曾參與電影《亞瑟王》的演出，近年則是出演《雷神》、《分歧者》等電影，其中又以《雷神》中的角色「沃斯塔格」最為人所知，最近也才剛確定要參與影集的《亞蘇卡》的演出，未料，卻在本月21日時傳出，於意大利拍電影的過程中，因身體不適就醫，但最終仍不幸猝逝，享年58歲。然而，事實上再過2天就是雷史蒂文森的生日，而雷史蒂文森生前的公關發言人尼基（Nicki Fioravante），也已經對外證實雷史蒂文森的死訊，但真正的死因並未透露，因此，雷史蒂文森的死訊在曝光之後，令許多喜愛他的fans朋友們都紛紛表達不捨及不敢置信。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章