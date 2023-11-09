《雷雨》公映 陳慧嫻熱情撐場 眾星大讚黎燕珊冷豔好戲

陳慧嫻自問只懂唱歌，對珊姐舞台劇演繁漪十分讚賞。

陳慧嫻與蔡一傑睇完《雷雨》到後台為(左起)陳希寶、陳培甡、陳華國、黎燕珊、鄧有銀打氣。

自覺仍有進步空間

演技獲巨星觀眾讚好，珊姐在首場演出後坦言心情興奮，尤其聽到好評如潮，她表示：「排練了三個月終於演出，跟眾多位大老倌合作，真是很好體驗。」對於自己的表現，珊姐覺得仍有很多進步空間，給自己85分，期望餘下演出繼續有進步。