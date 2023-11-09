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娛樂
2023-11-09 19:03:51

《雷雨》公映 陳慧嫻熱情撐場 眾星大讚黎燕珊冷豔好戲

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陳慧嫻自問只懂唱歌，對珊姐舞台劇演繁漪十分讚賞。

由新昇娛樂製作公司製作、冠忠巴士集團呈獻的舞台劇《雷雨》，昨晚於西九文化區戲曲中心大劇院首演，一連5場至本月12日。《雷雨》台前幕後班底強勁除跨粵劇與演藝界外，擔任服裝指導的陳華國，是多位天王天后御用舞台服裝設計師，所以他首度為舞台劇設計服裝也讓多位歌手及伶人親來捧場，當中包括陳慧嫻、張衛健、蔡一傑、張叔平、陳樂榣、楊仲恩、衛駿輝及陳咏儀等，場外亦擺滿圈中人送上的花牌包括陳寶珠、周慧敏、關心妍、關菊瑛等。

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陳慧嫻與蔡一傑睇完《雷雨》到後台為(左起)陳希寶、陳培甡、陳華國、黎燕珊、鄧有銀打氣。

服裝大師陳華國 跳出紅館踩入劇場

《雷雨》首場演出反應熱烈尤其黎燕珊穿上陳華國悉心設計的旗袍冷豔登場，觀眾大讚：「繁漪好靚呀！」更投入慨嘆敢愛敢恨的繁漪命運可憐，其演技層次由喜到悲轉折表情，令觀眾拍手讚好。

至於一眾老倌陳培甡與南鳳、鄧有銀、陳鴻進、黎耀威、呂洪廣等，轉戰話劇舞台同樣演技大爆發，在台上大鬥演技，本身為服裝設計師的陳希寶(George)，初次演戲亦未有怯場，陳慧嫻與陳希寶稔熟，今次專程來欣賞打氣，更讓慧嫻驚喜是《雷雨》劇情緊湊，她說：「我未睇過《雷雨》這種傳統戲劇，但今次製作完全唔覺得悶，令我十分驚喜，各位演員嘅演出好有劇情感染力，我本身好佩服George嘅毅力，響設計界好有名氣，但都肯嘗試演出19歲的周衝，佢好叻，仲有珊姐(黎燕珊)佢演得好好，而且好靚，睇得我好投入同時張衛健、蔡一傑亦睇足全場大讚好睇更到後台為團隊打氣

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張衛健欣賞《雷雨》首演，對珊姐演出表示讚賞。

自覺仍有進步空間

演技獲巨星觀眾讚好珊姐在首場演出後坦言心情興奮，尤其聽到好評如潮她表示：「排練了三個月終於演出，跟眾多位大老倌合作，真是很好體驗。」對於自己的表現，珊姐覺得仍有很多進步空間，給自己85分，期望餘下演出繼續有進步。

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蔡一傑欣賞《雷雨》取經，希望將來有機會演舞台劇。陳慧嫻則撐好友陳希寶。

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