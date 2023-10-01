《霸王別姬》4K數碼修復版香港首映 呂良偉憶哥哥：他是一個很好的演員和麻雀腳

昨日（30日）迎來《霸王別姬》三十周年4K數碼修復版香港首映的重要日子，門票開賣當天瞬即被秒殺，電影在尖沙咀文化中心大劇院的兩場放映時段吸引了呂良偉、楊小娟、胡楓、薛家燕、羅蘭、姜大衞、李琳琳、葉童、高海寧、向海嵐、王愛倫、唐麗球、連炎輝、黃允材、賈思樂、廖安麗、龐愛蘭、文雪兒、霍世潔及余慕蓮等嘉賓到場欣賞。電影播放完畢後全場掌聲雷動，稱讃今次4K數碼修復版讓大家有新的視覺體驗。呂良偉說：「我和Leslie認識了很久，他是一個很好的演員和麻雀腳，我經常把《霸王別姬》拿出來重看，因為陳凱歌真的是很厲害的導演，這部電影彷如一本教科書，每次觀看時也會學到很多，當我知道今天舉行4K修復版首映，便第一時間到來欣賞。」

雖然「霸王別姬」出品人兼製片人徐楓未能回港出席是次首映，但她表示很感恩經過三十年時間的洗禮，時至今天這部電影仍然得到大家的喜愛和支持，讓她和整個製作團隊感到非常驕傲及榮幸。儘管今次電影只有一天映期，香港電影資料館非常隆重其事，除了於香港首映前在多個主要地鐵站投放巨型橫度燈箱廣告外，亦在文化中心內掛上兩幅巨型banner ，以及在大劇院外設置巨型背板讓大家拍照打咭，連步上大劇院的階梯也有貼上「霸王別姬」的字樣作裝飾，每位入場觀眾更可得到精美印製的海報以作留念。出品公司湯臣(香港)電影也特別借出十張海外版海報，當中包括美國版、英國首映版、兩款英國重映版、意大利版、兩款法國版、西班牙版、南韓版、以及三十年前在康城影展參展時的特別版，再加上另一批珍藏品如附上戲中演員張國榮、張豐毅和鞏俐親筆簽名後送給徐楓女仕留念的照片，香港電影資料館把展品在大劇院外展出，讓觀眾重溫電影之餘，也可透過這些展品去加深了解《霸王別姬》，而這個展覽於10月4日至12月30日將移師至香港電影資料館一樓大堂免費展出。