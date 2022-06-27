《青蜂俠》三度翻拍 外媒提議搵伍允龍做新版加藤

翻拍舊片係荷里活大潮流，超級英雄故事？更加吃香添啦！

面世86年嘅《青蜂俠》，由原先嘅廣播劇，再先後被搬上大銀幕，而家有傳將會第三次拍成電影。《青蜂俠》唔係大熱題材，但有唔少香港觀眾都記得60年代嘅電視劇版，因為有李小龍飾演青蜂俠拍檔加藤。而2011年上映嘅版本，由Seth Rogen主演青蜂俠，加藤就由台灣天王周杰倫飾演，同片仲有Cameron Diaz，導演更加係憑《無痛失戀》當時得令嘅Michel Gondry。睇牌面以為贏梗啦，但反應麻麻，全球票房雖然有2億3千萬，但只係成本1倍唔夠，回本都未必得。

不過既然超級英雄IP無幾多，點都有公司想試下搏一搏。上一代《青蜂俠》落畫5年後，派拉蒙已經取得版權，輾轉之下變成由環球影業啟動呢個project，定名為The Green Hornet and Kato，上星期亦都公佈咗由澳洲導演Leigh Whannell執導。Leigh Whannell前作有《隱型客》、《超能復仇》，由佢編劇嘅《恐懼鬥室》前四集更加係得意之作，應該有能力拍出《青蜂俠》應該要有嘅刺激感。

而家仲未有演員名單嘅消息，不過我地梗係最想知新版加藤會由邊位主演，畢竟前2位係李小龍同周杰倫，邊個中選都肯定人氣急升。外媒ScreenRant就列出幾個人選，香港觀眾稍為熟悉嘅包括伍允龍。Philip喺美國長大，7歲開始學蔡李佛，講到英文對白同打得2個條件都符合，聽落又真係幾有機會！另外2位人選仲有同奇洛李維斯合作無間嘅內地武術演員陳虎，甚至係近年發展外國市場嘅新一代打女司徒鈺芸(Juju）。咁咪即係女版《青蜂俠》？好玩得來又幾貼近近年啲荷里活片嘅性別多元風向喎！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載