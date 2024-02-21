《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》北美開畫大勝《蜘蛛夫人》一倍！

《音樂傳奇卜馬利》開畫大勝《蜘蛛夫人》一倍

結果，《蜘蛛夫人》6日加埋收2620萬元排名第2，成為Sony開拍超級英雄片以來，開畫最差嘅一套。而喺全球市場《蜘蛛夫人》共收2570萬元，即使加埋有5200萬左右，但口碑唔掂相信後勁近乎零，要回本？怕且幾難。



至於呢期北美票房冠軍就係Reggae象徵人物Bob Marley傳記片《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》(Bob Marley : One Love)，開畫6日收約5200萬元，差唔多係《蜘蛛夫人》嘅一倍！近年唔少音樂人物傳記片，外媒Hollywood Reporter分析話，《卜馬利》票房走勢同之前2套同類電影《搖滾太空人》及《貓王》相似，甚至比起本身預測數字更好。成本7千萬左右嘅《卜馬利》，而家連同國際市場開畫數字加埋有8千萬以上，而家雖然難以稱得上回本，但起碼個頭開得好過《蜘蛛夫人》，片商應該冇咁頭痕。