《音樂．人生 我們都是唱這歌慈善演唱會》宣布加開一場 黃劍文笑言可出埠東南亞巡唱

較早前胡渭康、顏米羔、鄭梓浩、黃劍文、和涂家堯等宣布將於 6月28 - 29日，一連三晚在文化中心大劇院舉行兩場《音樂．人生 我們都是唱這歌慈善演唱會》，大會特別隆重其事於中環舉行記者會，並宣布加開 6月27 日一場，總共3場。

眾人在活動上分享做義工的經驗，顏米羔說有去幫獨居老人執拾他們的住所；黃劍文說會飛去外地參予羲工活動；鄭梓浩說會去派米給老人家；最後涂家堯說曾舉行迷你演唱會為貓貓義工籌募經費，之後胡渭康更即席揮毫提字「善」送給他們，感謝他們的善心支持。胡渭康表示想繼續加場，那正好代表有很多善長人翁支持，米羔說每月都可開騷更好，黃劍文更笑言可以出埠去東南亞更多地方便更好，他指多得一眾善長支持，演唱會可以有不少公益票捐給基層人士，讓他們能於現場欣賞，又指演唱會的歌曲代表了香港的成長故事，希望能有機會帶到內地舉行巡唱，讓內地朋友更加認識香港。