《頭文字D》電影版夏樹 37歲鈴木杏大走樣演出新劇　網民完全唔知有佢份

正在日本播出嘅劇集Hotspot，以單親媽媽發現同事係外星人展開故事，編劇笨蛋節奏貫徹其生活化幽默感同「碎咀」式閒話家常對白帶動劇情，成為今季話題之作。劇集女主角由女星市川實日子飾演，佢不時同2位中女好朋友定時聚會，而其中一位飾演好友嘅係曾演出港產片《頭文字D》嘅日本女星鈴木杏。

正在日本播出嘅劇集Hotspot，以單親媽媽發現同事係外星人展開故事，編劇笨蛋節奏貫徹其生活化幽默感同「碎咀」式閒話家常對白帶動劇情，成為今季話題之作。劇集女主角由女星市川實日子飾演，佢不時同2位中女好朋友定時聚會，而其中一位飾演好友嘅係曾演出港產片《頭文字D》嘅日本女星鈴木杏。

不過，劇中角色係小學體育老師嘅鈴木杏，同多年前《頭文字D》入面甜美可人嘅外形有好大出入，有網民甚至話睇到劇集播完見到演員表先知鈴木杏有份演出！

鈴木杏不時被指走樣，而佢近年以短髮示人，明顯唔打算再行甜美路線。鈴木杏呢幾年主要演舞台劇，亦喺IG分享佢嘅畫作。

以童星身份出道嘅鈴木杏有4分1美國血統，10歲時已經贏得日劇學院賞最佳新人。後來拍過多套劇集及電影，《頭文字D》以外仲有同蒼井優合演嘅《花與愛麗絲》。《頭文字D》於2005年拍成電影版，如今已經事隔差唔多20年。當年《頭》片陣容一時無兩，千禧三大男神周杰倫、陳冠希同余文樂同片，而女主角夏樹就由鈴木杏擔綱。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈