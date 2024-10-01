《風林山火》上映有期 2025年上半年推出

由麥浚龍執導，古天樂、劉青雲、金城武、梁家輝、任賢齊等主演的《風林山火》由2017年6月開拍，直至近日終於傳出電影上映有期。早前有傳謀訪問《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，他表示收到消息電影將於年底上映，而「發行工作室」今日在社交平台宣布負責為電影展開賣埠工作，並透露電影預定2025年上映。

《風林山火》由2015年開始計畫，拍畢再加後製足足花了9年時間，麥浚龍多次被問起電影的進度時，只表示後製需時。期間多次傳出電影因爛尾需要重拍、超支等問題，令電影胎死腹中。「發行工作室」轉載兩篇外媒報導，稱他們會為《風林山火》在10月5日至8日於韓國釜山影展主辦的亞洲內容暨電影市場展（Asian Contents & Film Market）將進行賣埠工作。

他們亦在帖文寫道︰「發行工作室很榮幸向大家介紹我們的新片《風林火山》，由香港歌手、演員及編劇麥浚龍執導，是麥浚龍繼《殭屍》後的第二部作品，集結了金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂及高圓圓等一眾重量級演員。在經歷多年的期待後，即將與各位見面，敬請期待！」