《風林火山》盛傳於橫店推介會播預告 外媒消息指2025年上半年上畫

由Juno麥浚龍執導嘅《風林火山》雲集多位影帝，當然令觀眾相當期待，但到底幾時有得睇？早前有媒體訪問《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，陳生透露佢知道《風林火山》將會排喺年底上映，令《風林火山》嘅新聞又再浮面。不過消息傳出後宣傳未見起動，而負責為《風林火山》預告操刀嘅剪接師黃海早前出席香港電影資料館舉行嘅座談會，表示《風林火山》影片目前已經完成，可以上畫。而黃海亦收到導演麥浚龍交俾佢，三個分別片長2小時、3小時及6小時嘅版本，但相信6小時版本唔會送檢，應該只會得圍內人有得睇。
去到10月，本地發行公司發行工作室曾經出post，轉發Juno接受外媒Deadline嘅訪問，並提到電影「盼於2025年問世」。至於Deadline嘅內文就指，《風林火山》正處理後期製作，將於2025年上半年推出。
而近日有傳內地正在舉行嘅「2024年橫店影片推介會」中，《風林火山》出現喺推介會清單之中，更傳出星期二（29日）嘅推介會上，將有可能播放《風》預告片。一旦落實的話，除咗令觀眾對呢套戲有更多眉目之外，更重要係似乎《風林火山》有望於內地上映。畢竟一套億元鉅製，單靠香港票房同國際市場係好難回本嘅，但係根據故事簡介，《風》涉及毒品交易、幫派等話題，點樣符合到內地尺度又不失導演風格，呢點已經足以令人更期待。
原文刊登於 電影LOL