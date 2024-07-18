《風林火山》等足7年傳年底上映 億元鉅製麥浚龍執導 金城武拍完神隱

重本製作嘅《九龍城寨之圍城》喺香港收過億票房，大製作港片似乎再次受觀眾注視。影迷一直期待麥浚龍Juno執導嘅億元鉅製《風林火山》，但係電影2017年開工之後，上映日期遙遙無期。Juno受訪時被問到《風》幾時上，多數都係話搞緊後期。
不過近日有傳媒訪問《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，陳生透露佢知道《風林火山》排喺年底上映！陳生亦指出，由於片中演員拍攝時距今至少5至6年，因此難以估計觀眾係咪接受。
的確，《風林火山》2017年中開工，拍至2018年3月完成拍攝工作，莫講話演員，連個世界都出現大量轉變。劇組喺片場搭建銅鑼灣街景，但係時至今日，仲有幾多鋪頭位置呢6年都冇變？相信Juno身為導演都要花唔少功夫處理。
而《風林火山》備受注目嘅另一原因係，有傳拍攝過程中Juno同台前幕後有唔少磨擦，男主角金城武、梁家輝、任賢齊同執導第2套長片嘅Juno意見不合，幾位嘅開工檔期數以月計。而金城武拍完《風林火山》之後更加神隱至今，未再有拍新戲。另一當事人任賢齊曾經澄清冇因為Juno要求拍嘅吊威也戲受傷，又話期待作品面世。
麥浚龍2013年首次執導並編劇嘅《殭屍》反應不俗，觀眾對於歌手出身嘅Juno拍出水準感到驚喜。而《風林火山》雲集金城武、梁家輝、任賢齊、古天樂同劉青雲嘅「五條煙」陣容，加上喺銅鑼灣街景製造落雪效果，自然備受期待。《風林火山》嘅成本亦係話題之一，有傳係1億5千萬，但因為後期製作加上導演追求完美，成本升至4億。多年前有行內人同小編提起《風林火山》，就話成本大約3億元，加埋宣傳發行費要收9億元先回到本。如果條數係真的話，咁要靠內地上映先得，但係故事涉及販毒同地下秩序，會唔會有批文先？
《風林火山》好似有映期嘞，咁下一套等極都未上嘅《尋秦記》，幾時有得睇呢？
原文刊登於 電影LOL