《風林火山》等足7年傳年底上映 億元鉅製麥浚龍執導 金城武拍完神隱

重本製作嘅《九龍城寨之圍城》喺香港收過億票房，大製作港片似乎再次受觀眾注視。影迷一直期待麥浚龍Juno執導嘅億元鉅製《風林火山》，但係電影2017年開工之後，上映日期遙遙無期。Juno受訪時被問到《風》幾時上，多數都係話搞緊後期。

不過近日有傳媒訪問《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，陳生透露佢知道《風林火山》排喺年底上映！陳生亦指出，由於片中演員拍攝時距今至少5至6年，因此難以估計觀眾係咪接受。

的確，《風林火山》2017年中開工，拍至2018年3月完成拍攝工作，莫講話演員，連個世界都出現大量轉變。劇組喺片場搭建銅鑼灣街景，但係時至今日，仲有幾多鋪頭位置呢6年都冇變？相信Juno身為導演都要花唔少功夫處理。