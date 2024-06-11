《飢餓遊戲》再拍前傳 2026年底上映 Katniss師傅身世曝光

荷里活繼續玩「駁故仔」，大IP拍前傳後傳番外篇無限擴張，最新一套會係《飢餓遊戲》。去年11月《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》上映，票房總收3.37億美元（下同），對比起最好數嘅《飢餓遊戲2星火燎原》當然爭一大截，但勝在成本居然唔貴只需一億，埋單梗係有賺。電影公司Lionsgate宣布最新一套《飢餓遊戲前傳》將會喺2026年感恩節檔期上映。而故事原著小說（Sunrise on the Reaping）就會喺下年3月面世，時序安排得好好！

《飢餓遊戲》嘅頭3集係以勝出「飢餓遊戲」嘅Katniss為主人翁，而《鳴鳥與靈蛇之歌》發生於Katniss參賽前64年，極權領導人Snow年青時為12區參加者Lucy Gray Baird做導師嘅故事。而Sunrise on the Reaping選取嘅時間點，就係Katniss參賽前24年，主線落在Katniss師傅Haymitch Abernathy當年參加飢餓遊戲嘅過程，到底點解Haymitch 變成一個酒鬼，相信呢一集會有解釋。

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