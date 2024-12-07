《香港四徑大步走》挑戰體能極限　劉青雲傾力演出《爸爸》

劉青雲

爸爸 阮永年回到茶餐廳開店，一切彷彿依舊：髮妻準備早餐，兒子在玩電腦遊戲，女兒照顧三色貓⋯⋯不過自從那夜，一家人的畫面不復存在。血緣的摰親奪走了生命的摯愛，永年既無法忘記逝者，更無法憎恨生者。縱與兒子在探訪室一窗之隔，永年比以往更努力表現得像一個「爸爸」，但面對命運的無情和無處安放的忿恨，父子間窒息的關係會否迎來長夜盡頭，成為彼此活著的救贖？影帝劉青雲聯同一眾演員，交出從影以來最好的演出。

魔海奇緣2 被海洋選中的海島少女慕安娜 (Moana) 和半神半人英雄茂宜 (Maui) 又再出海歷險！在上次航程3年後，慕安娜再度收到先祖的召喚，聯同半人半神茂宜、豬包、公雞喜喜，和一隊全新的海上夥伴，啟程向遠海進發，勇闖神秘海域，展開前所未有、更驚險刺激的海洋大冒險！

怪殺一夜情 出嚟玩，好易中伏，隨時仲會跌入連環殺人犯嘅精心布局？一場峰迴路轉的一夜情，演變成連環殺人犯的血腥屠殺…出其不意的劇情展開，令人心跳加速，欲罷不能！

香港四徑大步走 「香港四徑超級挑戰」是山跑界的殿堂級賽事，參賽者需要在72小時內橫跨298公里的香港四大遠足徑：麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，能在時限內完成才會得到「生還者」頭銜。「香港四徑大步走」記錄了近年其中一場賽事，參加者來自不同國藉和背景，有山界長勝將軍、有精心計算的專才型跑手、也有負傷上陣的挑戰者，他們一同在黑暗中孤獨出發，在四徑之間以最強大的毅力去完成這個不可能的任務。在香港這片城市叢林中，有人跨山越嶺無畏地挑戰着自我極限，你敢於踏出第一步嗎？

風流一代 中國第六代導演賈樟柯跨越20年的史詩巨作，更憑本片第六度入圍康城。電影以北方小城戀人巧巧和郭斌的分合為主線，串連起一系列基層小人物的生命故事，去展示一個世代成長與變化的軌跡。賈導以其一貫的寫實手法去捕捉當代中國的社會轉型，描述上世紀七十年代末至八十年代初的新一代青年，他們如何打破舊體制和傳統，在改革開放的浪潮中邁向現代化。女主角趙濤從年輕演到中年，拍攝器材和手法也隨著年月一直更新，從菲林到數碼再到 VR 皆有運用，加上著名音樂人林強創作的電子音樂、不同年代時空裡的音樂及流行曲，賈導以豐富的視覺和聽覺紀錄築構出獨特的張力，展現出當代中國的另一面。

風都偵探 幪面超人SKULL的肖像 多班特在風都暗暗冒現之時，年輕的翔太郎仍是半吊子的偵探助手，正努力追趕他最憧憬的師傅．鳴海莊吉，莊吉則邊經營偵探事務所，邊作為幪面超人SKULL於暗影中戰鬥，直至一通神秘電話為他們送上來自地獄的委託，敲響喪鐘，引導出殘酷的命運之夜！ 到底佳亞記憶體何以誕生？幪面超人W的戰鬥又何以展開？原來一切都源自翔太郎與莊吉的邂逅與道別…… 翔太郎與菲利普，二為一體的偵探，窺探幪面超人W的誕生秘密，由此揭開起始之夜的序幕！

老槍 1980年代初的東北，許多工廠陷入困境，盜竊事件卻頻生。曾經是「神槍手」的射擊運動員顧學兵（祖峰 飾）因故退役，淪為奉林鐵合金廠的保安員，面對同事跟竊賊的同流合污，剛正的老顧即使厭惡卻無可奈何，但當他發現心儀的失婚婦人金雨佳（秦海璐 飾）的兒子耿曉軍（周政杰 飾）也牽涉其中，遊走在犯罪邊緣，老顧決心將他拉回正道，更憤然舉起了自製的槍……一把沉默失聲的老槍，一場忍無可忍的廝殺，即將爆發！ 原文刊登於 電影LOL