《香港經典 光影重塑》揚威海外 獲威尼斯影展頒發傑出貢獻紀錄片殊榮

較早前由香港旅遊發展局及Double S Entertainment聯合出品、推廣香港電影的紀錄片《香港經典 光影重塑》，在威尼斯國際影展期間，獲FILMING ITALY VENICE AWARD的關注和認同，不單止受邀在威尼斯國際影展上放映，更將會獲頒發「傑出貢獻紀錄片」獎項。



《香港經典 光影重塑》的製片人梁慧儀(Silence)表示：「我和團隊知道這個好消息後，感到大家付出的努力終於沒有白費，在此首先要多謝香港旅發局對我們的支持，以及一衆台前幕後的努力，才能製作出這個紀錄片系列，讓香港的美麗風光透過影像帶給更多人認識，更令他們對香港電影有深入的了解。今次很高興這個向香港電影致敬的紀錄片，能夠得到其他地方喜愛電影的朋友的認同，這對有份參與的每一位工作人員，以及對香港電影也是一份莫大的榮譽和鼓勵。