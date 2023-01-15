《香港金曲》僅此一屆？傳無綫港台爭話事權寧願分開搞

無綫與香港電台去年破天荒合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，當時兩台高層及多位歌手、唱片公司到電視城出席記招，並在頒獎禮當日邀請劉德華做嘉賓。不過，當時網民認為港台與無綫合併搞，是把自己降格，同時又要遷就無綫，變相頒獎禮欠缺公允。

正當大家好奇今年的《香港金曲頒獎典禮》何時舉行之際，有指兩台就頒獎禮意見不合，合作得並不愉快，甚至就控制權難以達成共識，於是決定「分家」。港台將於4月復辦《十大中文金曲頒獎音樂會》，而無綫則有意與大灣區合作舉辦樂壇頒獎禮。就兩台因為頒獎禮反面一事，無綫稱︰「本台與港台合作關係一直良好，對於與事實不符的揣測，本台不作評論。」

影響港台公信力

去年兩台宣布合辦頒獎禮時，外間有不少反對聲音，其中陳志雲在其個人頻道指港台《十大中文金曲》的透明度遠較《勁歌金曲頒獎典禮》高，基於商業考慮，無綫是不會放棄他們的計分方法，但港台也沒必要為無綫放棄自己一個透明度較高的運作，因為此舉定必影響頒獎禮公信力和認受性。

此外，去年《香港金曲》不設「組合獎」，令多隊組合要分拆爭男歌手，令人大感奇怪。當時更有指為了遷就炎明熹領獎，把頒獎禮延至7月舉行。由於整個頒獎禮不停玩懷舊，受眾似是以大陸人為主，因此不少網民坦言寧願無綫與港台分開搞，並稱港台近年的頒獎禮水準提高不少，如今卻被無綫拖低水平，甚至直言「RTHK比TVB整臭自己個名」，更用「不知所謂」去形容是次合併頒獎禮。