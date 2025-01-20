《香港靈宵藝傳》促進和保留香港粵劇 阮兆輝：梗係一代傳一代

為促進和保留香港粵劇的特色與優點，日前香港靈宵藝傳舉行了藝傳啟動禮，除一眾會董與顧問進行委任外，也舉行他們較早前和香港電台聯合主辦的青少年粵劇傳承計劃：首屆青年粵劇傳播視頻比賽「吾乃XOL」頒獎禮，嘉許一眾年輕參加者。
藝術顧問團成員阮兆輝表示：「講到粵劇我哋需要好多人參與，梗係一代傳一代，我希望小朋友又好，中朋友又好，可以首先去嘗試粵劇，就當玩都可以玩一陣先，如果你玩到有興趣就繼續練，繼續加入，就算你唔做戲，去做研究粵劇都得㗎。而且學粵劇可以鍛鍊身體，唱嘅時候就練呼吸，所以小朋友學完粵劇都應該係乖啲嘅。」創會主席高潤鴻表示，靈宵藝傳有新粵劇推廣，就是舉行一個叫《吾乃XOL》的網上短視頻比賽，對象係一班高小或者初中的青少年，希望他們可透過比賽接觸粵劇。
粵劇增長內涵
創會董事謝曉瑩說：「《吾乃XOL》視頻比賽，參賽學生在學剪輯視頻之前就上了5課，這5課除有一課是視頻課，其餘也是藝術課，有《唱、唸、做、打》。劇本研定、音樂同伴奏等。」學習期間訂立一些科班或戲班式的規矩給他們，要他們上堂前講早晨，落堂時向我們講辛苦晒，這都是訓練他們的禮儀。董事會成員兼傳承第一梯隊導師李龍則表示：「他們唱粵曲同學粵劇可以認識更多廣東話同中國文字，雖然在詞入邊不是句句引經據典。但有些會係為成語，諺語或歇後語，亦都可以知道更多歷史人物，對大家嘅中文根底會有更好嘅幫助。」