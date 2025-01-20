《香港靈宵藝傳》促進和保留香港粵劇 阮兆輝：梗係一代傳一代

為促進和保留香港粵劇的特色與優點，日前香港靈宵藝傳舉行了藝傳啟動禮，除一眾會董與顧問進行委任外，也舉行他們較早前和香港電台聯合主辦的青少年粵劇傳承計劃：首屆青年粵劇傳播視頻比賽「吾乃XOL」頒獎禮，嘉許一眾年輕參加者。

藝術顧問團成員阮兆輝表示：「講到粵劇我哋需要好多人參與，梗係一代傳一代，我希望小朋友又好，中朋友又好，可以首先去嘗試粵劇，就當玩都可以玩一陣先，如果你玩到有興趣就繼續練，繼續加入，就算你唔做戲，去做研究粵劇都得㗎。而且學粵劇可以鍛鍊身體，唱嘅時候就練呼吸，所以小朋友學完粵劇都應該係乖啲嘅。」創會主席高潤鴻表示，靈宵藝傳有新粵劇推廣，就是舉行一個叫《吾乃XOL》的網上短視頻比賽，對象係一班高小或者初中的青少年，希望他們可透過比賽接觸粵劇。

