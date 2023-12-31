熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-31 18:08:27

《香港81》系列順叔睡夢中離世 陳泉入劇組全因曾勵珍叫到

分享：

陳泉在《香港81》系列飾演「順叔」，角色不常出現。

無綫劇集《香港81》系列扮演順叔的演員陳泉，近日傳來離世消息。泉返叔的女兒近日透過短訊通知在加拿大的藝人好友，稱父親在1228日在醫院離世。他女兒在訊息寫到︰「他大約三星期前入左醫院，畢竟年紀大，下午在醫院睡覺中離開。他睡得很平安，我們也在醫院陪伴阿爸離開，他一生也蒙福。」

陳泉為家人移局30多年，女兒通知親友家父離世消息。

唔夠人咪做埋

陳泉最經典的作品是1975年的家計會廣告，他在片中撐船並舉起V字手勢，示意「兩個夠晒數」，該廣告仍可在家計會的頻道可見。他本職原是「全通車」（昔日外景客貨車）的老闆，接載藝人出入。由外境車阿頭變身做藝人，全因為電視台不夠人，曾勵珍於是叫他幫手。他在過去的訪問提及這段入行經歷︰「電視台有時欠個人就做唔到，我咪做埋囉。我同曾勵珍講，個順叔成日唔見嘅？佢話：『我正想搵你呀。』因為個角色係行船，我咪兼住嚟做囉，我又唔志在靠藝員份人工生活。」

陳泉當年本身是負責搵臨記，最後親身上陣拍攝家計會廣告。

唔識划船頂硬上

提到家計會的廣告，泉叔在訪問中提到當時自己幫手搵臨記，但導演都不滿意對方表現：「我望吓個鐘，日落啦，冇得拍啦，我同班臨記講：『起身起身，我嚟。』嗰度喺沙田畫舫附近，嗰啲水臭到不得了，如果沉咗船就臭死㗎喇，我好驚，好苦，我唔識扒艇，隻艇咪氹氹轉唔會走出電視鏡（鏡頭）囉，點知個導演反而話咁就啱喇。

「五台山」都搵陳泉


泉叔高峰期包下多個電視台及電台的租車服務，擁有200多個員工及170部車，無綫、麗的（亞視前身）、佳視、香港電台及電影公司外景攝製隊都是租他的車，因而被封為「廣播道交通巨子」。19年，當時85歲的陳泉回港探朋友，他接受訪問，提起當年的威水史時，他笑謂︰「我啲車如果泊晒出嚟，成條廣播道都唔夠泊咁滯。

陳泉曾亮相肥姐的節目《友緣相聚》。

陳泉表示當時因為曾勵珍叫到而客串。

早年沈殿霞在《友緣相聚》就找陳泉做訪問，當時節目提到他跟圈中人感情很好，同時也不介意任何小角色，為了子女而移民到加拿大。在當地過著退休生活的生活更會透過互聯網學習新資訊，又會定時做早操及游水。陳泉本身有2子一女，但細仔早年在深圳遇上交通意外身亡。

Ad Block

陳泉每年都會回港探朋友，15年回港順道接受電台訪問。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受