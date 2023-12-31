《香港81》系列順叔睡夢中離世 陳泉入劇組全因曾勵珍叫到

無綫劇集《香港81》系列扮演順叔的演員陳泉，近日傳來離世消息。泉返叔的女兒近日透過短訊通知在加拿大的藝人好友，稱父親在12月28日在醫院離世。他女兒在訊息寫到︰「他大約三星期前入左醫院，畢竟年紀大，下午在醫院睡覺中離開。他睡得很平安，我們也在醫院陪伴阿爸離開，他一生也蒙福。」

唔夠人咪做埋 陳泉最經典的作品是1975年的家計會廣告，他在片中撐船並舉起V字手勢，示意「兩個夠晒數」，該廣告仍可在家計會的頻道可見。他本職原是「全通車」（昔日外景客貨車）的老闆，接載藝人出入。由外境車阿頭變身做藝人，全因為電視台不夠人，曾勵珍於是叫他幫手。他在過去的訪問提及這段入行經歷︰「電視台有時欠個人就做唔到，我咪做埋囉。我同曾勵珍講，個順叔成日唔見嘅？佢話：『我正想搵你呀。』因為個角色係行船，我咪兼住嚟做囉，我又唔志在靠藝員份人工生活。」

唔識划船頂硬上 提到家計會的廣告，泉叔在訪問中提到當時自己幫手搵臨記，但導演都不滿意對方表現：「我望吓個鐘，日落啦，冇得拍啦，我同班臨記講：『起身起身，我嚟。』嗰度喺沙田畫舫附近，嗰啲水臭到不得了，如果沉咗船就臭死㗎喇，我好驚，好苦，我唔識扒艇，隻艇咪氹氹轉唔會走出電視鏡（鏡頭）囉，點知個導演反而話咁就啱喇。」 「五台山」都搵陳泉

泉叔高峰期包下多個電視台及電台的租車服務，擁有200多個員工及170部車，無綫、麗的（亞視前身）、佳視、香港電台及電影公司外景攝製隊都是租他的車，因而被封為「廣播道交通巨子」。19年，當時85歲的陳泉回港探朋友，他接受訪問，提起當年的威水史時，他笑謂︰「我啲車如果泊晒出嚟，成條廣播道都唔夠泊咁滯。」