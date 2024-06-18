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娛樂
2024-06-18 13:07:00

《馴鹿寶貝》原型癡女告Netflix索賠1.7億美元 再有受害人爆料 被誣諂虐兒爭啲骨肉分離

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《馴鹿寶貝》原型癡女告Netflix索賠1.7億美元 再有受害人爆料 被誣諂虐兒爭啲骨肉分離

《馴鹿寶貝》原型癡女告Netflix索賠1.7億美元 再有受害人爆料 被誣諂虐兒爭啲骨肉分離

由英國演員Richard Gadd以被騷擾嘅自身經歷為題材嘅劇集《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)，應該係Netflix今年上半年最高收視劇集，上架26日就有5650萬次收看，至今已經打入Netflix史上最多人睇嘅節目前十名。套劇收得之外，劇以外嘅花生喺英國炒到好似何伯何太咁熱鬧。被指係喺現實生活中騷擾Richard Gadd嘅蘇格蘭女律師Fiona Harvey，接受英國名主持Piers Morgan嘅節目反擊，否認有騷擾Richard Gadd，並且入稟起訴Netflix誹謗、侵犯私隱等，要求賠償1億7千萬美元！

英國名嘴主持Piers Morgan早前喺自己嘅節目，播出預先錄影訪問《馴鹿寶貝》劇中癡女原型人物Fiona Harvey

英國名嘴主持Piers Morgan早前喺自己嘅節目，播出預先錄影訪問《馴鹿寶貝》劇中癡女原型人物Fiona Harvey

Laura Wray稱遭受Fiona Harvey騷擾

而喺上星期，訪問過Fiona Harvey嘅Piers Morgan，搵到另一位聲稱遭受Fiona Harvey騷擾嘅受害人、律師樓合夥人Laura Wray。喺蘇格蘭，法律系學生要經過實習先可以成為執業律師，而Fiona Harvey同Laura Wray講搵唔到firm實習，Laura Wray於是請咗對方，結果成為惡夢開端。

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Laura Wray

Laura Wray

被解僱後被騷擾差不多5年

簡單講，Fiona Harvey喺Laura Wray嘅律師樓度做咗2個星期就被人炒，結果Laura Wray被人騷擾咗差唔多5年！Laura Wray話Fiona返工期間態度惡劣，拎書掟人、對人咆哮、爆粗鬧客、跟蹤男同事……而Fiona被炒後，Laura Wray嘅律師樓有2年時間日日都收到騷擾留言，公司唔少人都被Fiona Harvey跟蹤，律師樓被人故意唱衰。最過份係Fiona居然去社會福利部門，聲稱Laura Wray虐待自己有殘障嘅仔，叫社工帶走個小朋友！！最後Laura Wray要申請禁制令先至阻止到Fiona Harvey嘅惡行，但係Laura Wray有幾年家無寧日，甚至事隔多年佢睇完《馴鹿寶貝》都睇到喊，陰功。

原文刊登於 電影LOL

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