《馴鹿寶貝》原型癡女告Netflix索賠1.7億美元 再有受害人爆料 被誣諂虐兒爭啲骨肉分離

由英國演員Richard Gadd以被騷擾嘅自身經歷為題材嘅劇集《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)，應該係Netflix今年上半年最高收視劇集，上架26日就有5650萬次收看，至今已經打入Netflix史上最多人睇嘅節目前十名。套劇收得之外，劇以外嘅花生喺英國炒到好似何伯何太咁熱鬧。被指係喺現實生活中騷擾Richard Gadd嘅蘇格蘭女律師Fiona Harvey，接受英國名主持Piers Morgan嘅節目反擊，否認有騷擾Richard Gadd，並且入稟起訴Netflix誹謗、侵犯私隱等，要求賠償1億7千萬美元！

被解僱後被騷擾差不多5年

簡單講，Fiona Harvey喺Laura Wray嘅律師樓度做咗2個星期就被人炒，結果Laura Wray被人騷擾咗差唔多5年！Laura Wray話Fiona返工期間態度惡劣，拎書掟人、對人咆哮、爆粗鬧客、跟蹤男同事……而Fiona被炒後，Laura Wray嘅律師樓有2年時間日日都收到騷擾留言，公司唔少人都被Fiona Harvey跟蹤，律師樓被人故意唱衰。最過份係Fiona居然去社會福利部門，聲稱Laura Wray虐待自己有殘障嘅仔，叫社工帶走個小朋友！！最後Laura Wray要申請禁制令先至阻止到Fiona Harvey嘅惡行，但係Laura Wray有幾年家無寧日，甚至事隔多年佢睇完《馴鹿寶貝》都睇到喊，陰功。

原文刊登於 電影LOL