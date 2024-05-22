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娛樂
2024-05-22 16:41:39

《高達》阿寶配音員被揭搞不倫戀 70歲古谷徹搞大女fans肚迫墮胎

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日本知名聲優古谷徹承認與細他37年的女fans發展不倫關係。

日本知名聲優古谷徹承認與細他37年的女fans發展不倫關係。

現年70歲的日本知名聲優古谷徹，被日本傳媒踢爆搞不倫戀，與細他37歲的女fans發展長達4年半的不倫關係，女方其後發現懷有對方身孕，但古谷徹就迫她墮胎。事件曝光之後，古谷徹在社交平台發聲明道歉，直認報道內容屬實，願為女方做成的精神損傷道歉。

古谷徹為《名偵探柯南》安室透配音，令他人氣急升。

古谷徹為《名偵探柯南》安室透配音，令他人氣急升。

女fans懷孕即反面

據當地傳媒報道，古谷徹為《名偵探柯南》安室透配音之後，吸納了不少女fans，其中一名女fans更為了他狂睇《柯南劇場版 零的執行人》多達45次，更寄了許多粉絲信和禮物到古谷徹的經紀公司

2019年女fans收到古谷徹的訊息，由於深深被聲線吸引，二人開始約會。去到2021年，女方發現懷孕，古谷徹欲終止這段關係，女方稱古谷徹於是開始使用暴力，更強迫她墮胎。

古谷徹承認自己跟女fans發展不倫關係。

古谷徹承認自己跟女fans發展不倫關係。

承認報道內容屬實

古谷徹其後透過社交平台發聲明，他坦承跟女方發展了一段4年半的不倫關係，當初是自己輕率地接近女方展開交往，有一次兩人吵架時，自己忍不住對她動手，是身為一個成人最惡劣的行為。他也承認犯了強迫女方墮胎的過錯，害女方身心受到重創，真的非常抱歉。他表示，自己的行為背叛了粉絲們的信任，讓大家感到失望、受傷，「再多的道歉也道歉不完」，會用自己的餘生贖罪，也有心理準備接受任何制裁。

古谷徹過去曾為《高達》阿寶、《名偵探柯南》安室透、《聖鬥士星矢》星矢、《美少女戰士》地場衛、《海賊王》薩波等角色配音。他有過兩段婚姻，首任太太是小山茉美，第二段婚姻是間嶋里美，二人於1985年結婚，並育有1女。向來予人好好先生形象的他，被日本傳媒踢爆大搞不倫關係之後，震驚不少網民。

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