現年70歲的日本知名聲優古谷徹，被日本傳媒踢爆搞不倫戀，與細他37歲的女fans發展長達4年半的不倫關係，女方其後發現懷有對方身孕，但古谷徹就迫她墮胎。事件曝光之後，古谷徹在社交平台發聲明道歉，直認報道內容屬實，願為女方做成的精神損傷道歉。

女fans懷孕即反面 據當地傳媒報道，古谷徹為《名偵探柯南》安室透配音之後，吸納了不少女fans，其中一名女fans更為了他狂睇《柯南劇場版 零的執行人》多達45次，更寄了許多粉絲信和禮物到古谷徹的經紀公司。 2019年女fans收到古谷徹的訊息，由於深深被聲線吸引，二人開始約會。去到2021年，女方發現懷孕，古谷徹欲終止這段關係，女方稱古谷徹於是開始使用暴力，更強迫她墮胎。