「鬼王」潘紹聰領軍慶《恐怖在線》15周年 聯同童童@小薯茄、趙善恆@ToNick、麥沛東與紙紥公仔影合照

繼2014年將靈異劇《尋魂記》搬上劇場演出後，潘紹聰以《恐佈在線》經典真人真事鬼故《有心人》作為藍本，改編成劇目《死鬼老婆》，並由恆仔、麥東、童童，並聯同演員梁嘉進和歐芷菲演出。每晚劇目演出完結後，下半場將由「鬼王」潘紹聰隆重登場，將《恐佈在線》搬上舞台，即場舉行分享會，帶來全港首個劇院即場同你講鬼故，全場觀眾可隨時分享靈異經歷，幾百人「一齊聽，一齊驚」。

為配合鬼故元素，早前一眾演員打破禁忌與紙紥公仔排排坐影海報及造型照。Edmond表示想讓大家有「一睇你就明」的效果，他說︰「紙紥公仔令人聯想到同鬼有關，將佢放喺度，無需多講都知係咩事，睇到呢張相會有啲驚。」問到Edmond首次同紙紮公仔影相有何感受？他謂︰「真係第一次咁……close，不過都冇乜嘢嘅。

而被Edmond形容有膽量的童童，她笑指自己看電影《迴魂夜》都會驚，今次要演出鬼故事，她坦言豁了出去︰「我屋企人好鍾意聽Edmond節目，自己就第一次演恐佈故事，都有啲緊張，我屋企人會從旁提點我要注意啲咩。」