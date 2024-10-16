《魅笑2》心寒微笑再現 導演︰將第一集嘅恐怖元素玩大10倍！

十月果然係恐怖片旺季，核突恐怖片《劊樂小丑3》（Terrifier 3)喺剛過去周末喺北美開畫仲打低大片《小丑︰雙瘋》之後，今個禮拜又有新恐怖片上映，就係笑到你心寒嘅《魅笑2》（Smile 2)。

故事講述樂壇天后絲佳萊利（娜奧美史葛 飾）在世界巡迴演唱快要開始之際，竟被連串莫名其妙的怪事纏上，而且一次比一次令她心寒。面對因名氣而來的壓力，還有不斷升級的恐怖遭遇；她被迫回到暗黑過去，希望從中找出線索，挽回瀕臨崩潰的命運。

唔少恐怖片都係片商以小搏大嘅實驗，上集《魅笑》以唔夠2千萬美元成本，搏到全球超過2億票房。恐怖片本身要拍得夠驚心，宣傳都好緊要，《魅笑》就試過喺一場美國職棒賽事入面，搵個特約演員楝喺擊球手位置後面，以詭異微笑對住比賽直播鏡頭足足45分鐘，好多球迷睇睇下波發現有啲唔對路，於是上網同人討論，令到呢個笑容成為宣傳訊息，比起用文字砌句講完都唔記得嘅slogan更有效。

宣傳以外口碑都好緊要（你睇《雙瘋》就知啦），據編劇導演Parker Finn講，今集《魅笑2》嘅驚嚇程度係上集10倍，直情係更失控更血腥，甚至話將上集觀眾鍾意嘅元素放大再放大。《魅笑》最令人心寒嘅係嗰個「人傳人」嘅致命心理陷阱（點玩法就唔劇透啦），今次主角係日日面對成村人嘅樂壇天后，fans、AM TEAM（因為MIRROR大家都知咩係AM team啦可）、幕後人員，總有一個對你笑……喺《閃靈》瘋狂冷笑而成為經典嘅積尼高遜，佢個仔Ray Nicholson今次《魅笑2》都有份成為「微笑者」，仲甚得老豆真傳，笑得人幾心寒，驚驚。