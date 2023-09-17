魏嘉瑩溫妮出席保良局活動 向年輕人分享音樂經驗

女唱作人魏嘉瑩 (小魏) 和木曜女神溫妮，日前在八號風球下仍到港出席年度慈善盛事「星光熠熠耀保良」，大家均透過螢光幕欣賞到她倆的精彩表演。在活動結束後，小魏和溫妮留港接受不同媒體訪問，也在保良局安排下，特意參與「Sing Along With Stars - 音樂午聚」活動，和熱衷音樂的青年人見面，除一起 jam 歌外，也分享了不少音樂路上的經驗。
在活動上，小魏和溫妮除了各自獨唱自己的歌曲外，也有和青年音樂人合唱。於分享環節時，溫妮表示在台上能有夥伴真好，就像她去年開始和小魏合作，在台上遇上任何問題時，也可以有默契地去解決，而且能在夥伴身上學習到不同的事物；溫妮續說人要保持一顆年輕的心和熱情，因在成長路上可能會遇上來自家人或朋友等不同的聲音，但人生只有一次，就應該去做自己喜歡的事情。
小魏說音樂很神奇，不管你是會玩或不會玩樂器，會唱歌或是不懂唱歌也會喜歡音樂；在工作方面，如覺得做得不夠好，下次便要把不夠好的地方做得更為努力，當然不一定是預期的效果，但至少也有認真努力過；小魏也同意工作上的夥伴很重要，因為這證明不是只有自己一個人在向前走，夥伴也能令她有更大的進步。小魏和溫妮同時分享了不少在歌曲創作上的經驗，令這四位音樂新人類獲益良多。