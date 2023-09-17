魏嘉瑩溫妮出席保良局活動 向年輕人分享音樂經驗

女唱作人魏嘉瑩 (小魏) 和木曜女神溫妮，日前在八號風球下仍到港出席年度慈善盛事「星光熠熠耀保良」，大家均透過螢光幕欣賞到她倆的精彩表演。在活動結束後，小魏和溫妮留港接受不同媒體訪問，也在保良局安排下，特意參與「Sing Along With Stars - 音樂午聚」活動，和熱衷音樂的青年人見面，除一起 jam 歌外，也分享了不少音樂路上的經驗。

在活動上，小魏和溫妮除了各自獨唱自己的歌曲外，也有和青年音樂人合唱。於分享環節時，溫妮表示在台上能有夥伴真好，就像她去年開始和小魏合作，在台上遇上任何問題時，也可以有默契地去解決，而且能在夥伴身上學習到不同的事物；溫妮續說人要保持一顆年輕的心和熱情，因在成長路上可能會遇上來自家人或朋友等不同的聲音，但人生只有一次，就應該去做自己喜歡的事情。