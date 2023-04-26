「魔獸」懷特侯活首錄台灣綜藝玩腳底按摩 吳宗憲：他的腳都是死皮嗎？

侯活強調自己是單身

「魔獸」侯活與吳宗憲等人相見時十分歡樂，一看見鏡頭侯活立刻綜藝魂上身，由於他很愛唱歌，LULU難得主動與大來賓示好，強調自己也是台灣很紅的歌手，侯活也讚美她很漂亮，但卻被陳漢典潑冷水，說她很醜，讓現場笑聲連連。吳宗憲還說這是我很醜的女兒，LULU也回嗆吳宗憲是醜爸爸，還說：「Ugly daughter , ugly father」。侯活這次的錄影，也有問必答，LULU最關心他是不是單身？他強調自己是單身，還開玩笑說如果是LULU的話他可以，吳宗憲也在一旁說：「終於把我們的存貨銷出了！」在訪問過程中，侯活也是個很即興的人，拿了咪不按流程就唱起歌「What a Wonderful World」，而這次他的出現，在後台不論是主持人或是工作人員都瘋狂地排隊要合照，而媒體也沒放過侯活，媒體好奇問他是否認識「白靈」？他一臉疑惑問說：「發生甚麼事嗎？」強調兩人並沒有約會過。

由於他掀起一股魔獸旋風，外界也好奇他下一季是否會留在台灣？他說：「我的心在這」此外，現場也開放魔獸現場和來賓玩起《腳ㄚ一哭二鬧三排骨牌》的遊戲，邊排骨牌邊做腳部和腳底按摩，張立東痛得哇哇大叫，頻頻和按摩師求饒，但魔獸現場表現出非常Enjoy 的感覺一點，都沒有感覺到不舒服，讓主持人讚嘆魔獸身體很好，吳宗憲還開玩笑說：「他的腳都是死皮嗎？」現場笑聲不斷。

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