《魷魚遊戲》後升呢做導演 李政宰新片HUNT韓國票房連贏3周

韓國男星李政宰主演嘅《魷魚遊戲》全球爆紅，「成奇勳」成為國際級男演員，今年簽約加盟美國大型經理人公司CAA，相信好快會攻入荷里活。李政宰同唔少國際級影星一樣演而優則導，佢5月出席康城影展就係因為自編自導自演之作HUNT，成為大會非競賽單元選映作品之一。

HUNT最近喺韓國上映，已經連奪當地3星期票房冠軍，至今已經收2870萬美元(約2億2500萬港元），喺全年韓國上映電影當中排第5，韓片當中更加排第3，以首次執導計，好勁！

顧名思義，HUNT係一場互相追捕嘅捉內鬼心戰。故事背景當然係南北韓嘅諜戰，南韓國安部門認為局內有北韓間諜混入其中，情報機關主管李政宰同鄭雨盛被上頭安排互相調查對方，過程中揭出更多內幕，仲演變成互相追殺，獵物同時都係獵人！

與鄭雨盛合演男主角

李政宰取得故事版權後，搵埋劇集《境遇之數》嘅編劇趙勝熙共同編寫劇本，加埋由相識多年嘅好友鄭雨盛合演男主角，首部作品行穩陣路線的確聰明。而HUNT嘅首映禮請得郁韓國國民MC劉在錫，三大男神跨年代男神李敏鎬、金秀賢同李秉憲、《魷魚遊戲》鄭浩妍等撐場，碌得起亦碌得爆張人情卡！

HUNT已經喺台灣剛過去周末上畫，香港暫時未有聲氣，但應該有發行商入咗手，相信好快有得睇。

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