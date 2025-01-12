《魷魚遊戲》AV版《魷魚遊戲2》月底播 孟若羽被黑人男優size嚇親

隨住《魷魚遊戲2》播出，AV版的《魷魚遊戲2》亦將在月底推出。AV版的《魷魚遊戲2》名為《鮑魚遊戲2》，由「麻豆傳媒」製作，日前更舉行記者會為影片造勢。有份參演《鮑魚遊戲2》的有︰人氣AV女神Rae Lil Black、知名黑人男優 Aaron Rock以及台、日、美三地性感流量AV女神包括艾熙、夏晴子、吳夢夢、優娜，以及孟若羽、新加坡DJ蘇櫻花、日本AV女優蘭蘭等。

Rae Lil Black以「大魔王」一角壓軸現身，她表示這次場景呈現非常具「電影感」，而且她的角色非常有趣，保證跟大家習慣看到的她非常不一樣。她又稱為了今次拍攝，事前看了許多關於Netflix知名戲劇《魷魚遊戲》的預告和相關短片做功課。

台灣AV女優孟若羽首與黑人男優Aaron Rock合作，她表示開拍前已知對方的尺寸驚人，她向傳媒表示「跟手臂一樣長，是成人的手臂，26公分。」並形容自己就「吃到要吐了」甚至拍完之後已失憶，但指對手非常溫柔。