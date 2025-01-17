《魷魚遊戲2》安排相隔11年再受訪 T.O.P：對唔住BIGBANG班兄弟

韓國男團前成員T.O.P(崔勝鉉)，近日因為拍攝Netflix熱播劇《魷魚遊戲2》而重回觀眾視線。今日昨日他於首爾鐘路區一家咖啡店接受訪問，他坦言這樣一對一的採訪，是近11年來的第一次，因此懷著慎重的心情，鼓起勇氣面對傳媒。 T.O.P稱，因為2017年因吸食大麻被捕，他出演《魷魚遊戲2》的消息傳出後，遭到網民炮轟和抵制，被批靠「人脈」出演，引發各種非議。面對大眾激烈的反應，T.O.P坦言：「消息傳出後鬧得沸沸揚揚，我以為自己對一部重要作品造成了損害，我實在受不了，甚至想過中途離開。導演給了我機會。」於是T.O.P花了長多時間去準備角色，因此獲得勇氣去演出。

對於組合BIGBANG，他稱與成員們一同度過燦爛美好的10年，彼此就像家人一樣，T.O.P續說：「看著過去的合照，旁人絕無法體會那種痛苦。此時此刻和未來，我對BIGBANG成員們除了抱歉就只有還抱歉。因為內疚而沒臉見他們，所以我選擇離開。」

T.O.P指過去一直是條墮落之路，令他身處黑暗之中，「20多歲的時候，我享受過輝煌的成就，得到過很多的愛，但我犯了一個巨大的錯誤，在經歷過墮落和沉沒之後，我想我自己也走到了黑暗的盡頭。」 T.O.P指，暫時沒有具體復出計劃，但希望繼續作為歌手和演員繼續走下去，他說，「過去的時光如地獄一般，但我不覺得可惜，我希望成為一位能夠很好好表達身處時當時我所感受到的情感的演員。」他又指，過去七、八年，切斷了社交生活，只在家裡和音樂工作室之間來回，並稱：「透過音樂，我實現了我的夢想。」