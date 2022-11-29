黃栢文揭開鮮為人知母子情 憶述與亡母點滴不禁哽咽落淚

一代女星嘉玲上周(21日)於泰國家中在睡夢中離世，享年87歲。嘉玲的長子黃栢文收到消息後翌日即飛往泰國為媽媽處理身後事，昨日（28日）亦舉行最後的火化儀式。 嘉玲逝世，意外揭發栢文是嘉玲的長子，圈中人都知道兩母子的關係，只是一直沒有對外公開，趁着最後送別媽媽之際，栢文在《東張西望》的訪問中揭開一段鮮為人知的母子情。黃栢文表示父母年少時因一時衝動結婚，很快嘉玲便懷孕，但誕下栢文不久二人便離婚，因為嘉玲要加入影圈成為藝員，離婚後，栢文被帶到外國，由小到大都是由祖母照顧，其後回流香港才是第一次見到媽媽，黃栢文表示：「媽媽對我嚟講係一個好靚嘅女人！但我同佢嘅關係好疏離。媽媽個年代，身世要好清白，唔可以破壞到佢明星嘅光環！小時候不理解，但長大後，易地而處，從她的立場來看，從來冇怪過佢！」

哽咽憶母親 直至栢文結婚，母子關係才得以改善，當時栢文只打算通知一下自己要結婚，但媽媽收到消息後，翌日即從泰國趕回香港，帶兒子四出打點婚禮的事，令栢文感受到：「我喺媽媽心目中，是兒子」。 患難見親情，在栢文30歲時患上了淋巴癌，當時媽媽悉心問候和照顧，令栢文第一次徹底地感受到母愛：「媽咪係我醫緊個段時間，對我嘅關懷，對我病情嘅焦慮，完全畀我感受到母愛！」栢文一邊憶起媽媽一邊哽咽落淚。