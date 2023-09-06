《黑暗榮耀》金赫拉被爆校園欺凌：對不起，我深切反省

Netflix話題韓劇《黑暗榮耀》已播畢一段日子，今日竟爆出劇中飾演吸毒霸凌角色李蓑羅的女星金赫拉，在學生時期涉及校園暴力，曾就讀「尚智女子中學」的她更哀求傳媒不要報道她的惡行。韓媒Dispatch(D社)報道，他們收到逾10位「尚智」學生爆料證據，顯示金赫拉中學時期是團體「Big尚智」成員，團體以霸凌校生為樂，勒索金錢之餘更會暴力對待，金赫拉在團體中擔任「跑腿」角色，搶錢後幫團友買煙買酒。

金赫拉承認暴力團 D社集齊證據後追問金赫拉是否在中學時期的霸凌行為，她亦直言無諱：「我是Big尚智成員，但並非不良團體，只是一班性格接近的人組成。」但她又直認團體有暴力事件。「我沒有辱罵或使用暴力，但我要為暴力事件中作為旁觀者而道歉，我應該要制暴力，而非在旁看著同學被打。」金赫拉強調，自己從沒主導暴力，亦沒有傷害後輩。她亦否認搶錢買煙，因為當時的男友不愛女仔吸煙。「對不起，當時我所做的極大錯誤，我會深切反省。」