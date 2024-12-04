《黑色月光》大結局卓慧雲扮癲坐監 林夏薇最想輕鬆出席頒獎禮

《黑色月光》大結局，楊茜堯、林夏薇連同監製鍾澍佳、關文深一齊請台前幕後食飯兼一齊睇電視。監製鍾澍佳在活動上感謝所有演員付出，開心劇集反應非常好。林夏薇扮演的卓慧雲，在最後一集與楊茜堯及王浩信對質的場口，引來網民熱烈討論，而彩蛋更驚揭她扮癲坐監，鋪路出獄，有網民坦言單憑她最後的一個眼神，而足夠封視后。

林夏薇與楊茜堯雙雙入圍角逐視后，她表示最開心可以一齊憑《黑色月光》入圍，證明兩個角色都很受觀眾歡迎，更高興的是觀眾可以欣賞到一部很優秀的作品。她稱不會覺得跟茜堯是由戲內鬥到戲外，反而更期待可以一齊出席頒獎禮好好享受，因為可以與公司一眾同事見面。

問到有沒有想過可以憑卓慧雲奪視后，她稱沒有特別想法，反而開心可以有兩個不同類型的角色讓觀眾看到，她說︰「真係冇特別諗！但好感恩演到兩個好極端角色，希望未來可以再嘗試唔同類型角色！(繼續奸角？)可以呀！因為都有好多種！」她坦言自己曾在一段很低沉的時間，真的花了不時間擺低卓慧雲。

她續說︰「真係好唔捨得！今日嚟到大結局，但同時鬆一口氣，因為可以完成晒所有宣傳，依家專心去搞鑽石店開張，12月中要開，都好多嘢要落心落力去跟返。」談到早前她跟林峯一齊亮相台慶，她表示最開心可以見到面，因為大家都各有不同工作，反而在台慶場口見到面是最開心，可以偶工作於家庭樂。