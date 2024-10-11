《黑色月光》10.28首播 | 楊茜堯闊別六年後重返娘家 一舉動令全場劇組人員讚嘆

由楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜等主演的TVB台慶劇《黑色月光》以「爽感復仇」，並將於10月28日首播。 楊茜堯闊別六年後重返娘家無綫拍劇，在拍攝期間已贏盡焦點。近日，內地及香港接連推出不同的劇集宣傳預告片，當中在內地預告片中，楊茜堯連環大晒「復仇眼神殺」，簡單一個瞪眼已讓人心裏心寒，大批網民留言盛讚楊茜堯是「復仇女王」：「復仇還得是楊怡」、「生了孩子後，氣場更加厲害」、「想看佘詩曼和楊怡演全員惡人！」

談到相隔多年再回娘家拍劇，楊茜堯受訪時坦言「挺緊張」，並坦言角色與真實的自己很大出入：「這次回歸挺緊張的，因為有這麼好的機會去拍一個充滿力量的復仇劇。余滿月（楊茜堯《黑色月光》中的角色）和真正的自己很不同，所以也緊張怕自己做得不好，同時也很興奮，因為一直很想拍好的劇。」談到覺得余滿月最吸引的地方，楊茜堯笑言是其鑽石級別的意志：「是她那股堅毅，她不管別人怎麼看她，她還是有顆堅定的心，而且也沒有做任何犯法的事去復仇，算是一個蠻值得尊重的悲劇人物。她當然有可恨的地方，因為會不擇手段。」