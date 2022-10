HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇《龍之家族》(House of the Dragon),昨日播出首季最後一集。據美媒Variety報道,《龍》首季結局有930萬家庭收看,收看時數達10億分鐘,是繼2019年《權力遊戲》大結局以來,最高收視的季終劇。