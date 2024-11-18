《007》製片人Barbara Broccoli：下一任James Bond不一定是白人

《007》系列電影製片人Barbara Broccoli，最近接受《美聯社》訪問，透露下一任James Bond的選角，已經有了重大進展，她說：「我對下一任James Bond選角做出重大決定。他會是個30多歲的男演員，但不一定是白人。」消息一出引發廣泛《007》迷討論，因為這標誌著一齣經典電影系列，在選角上作出重大轉變。

自1962年首齣007系列電影《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No)開始逾60年，只有6名演員有幸扮演過James Bond，他們分別是辛康納利(Sean Connery)、佐治拉辛比(George Lazenby)、羅渣摩亞(Roger Moore)、鐵摩達頓(Timothy Dalton)、皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)和丹尼爾基格(Daniel Craig)。