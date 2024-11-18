《007》製片人Barbara Broccoli：下一任James Bond不一定是白人

《007》系列電影製片人Barbara Broccoli，最近接受《美聯社》訪問，透露下一任James Bond的選角，已經有了重大進展，她說：「我對下一任James Bond選角做出重大決定。他會是個30多歲的男演員，但不一定是白人。」消息一出引發廣泛《007》迷討論，因為這標誌著一齣經典電影系列，在選角上作出重大轉變。
自1962年首齣007系列電影《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No)開始逾60年，只有6名演員有幸扮演過James Bond，他們分別是辛康納利(Sean Connery)、佐治拉辛比(George Lazenby)、羅渣摩亞(Roger Moore)、鐵摩達頓(Timothy Dalton)、皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)和丹尼爾基格(Daniel Craig)。
丹尼爾基格於2020年演《007：生死有時》(No Time to Die)後正式退出James Bond一角，之後接替他的第七任James Bond演員身份，仍然籠罩在神秘中，許多謠傳亦接踵而至。目前，007迷對潛在候選人進行廣泛討論，預測包括Aaron Johnson、Henry Cavill、Regé-Jean Page、James Norton、Tom Hardy、Chiwetel Ejiofor、Aidan Turner、Idris Elba和Richard Madden等多位演員，他們都有可能會是下任James Bond。
然而去年出現的新面孔Lucien Laviscount，有傳他可能成為下一任James Bond。他於1992年出生於英國，因Netflix的《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)第二季而成名。值得注意的是，Barbara Broccoli強調，下一任James Bond演員不一定會是白人，使Idris Elba成為James Bond候選人的呼聲甚高。
因為Barbara Broccoli的訪問，fans對於007系列電影中第一位黑人James Bond的誕生愈發期待。Barbara Broccoli說：「每次我們選擇一個新演員演007，電影都會發生變化。」007電影這一變革不僅影響角色本身，也將為整個系列帶來新的視角和故事。