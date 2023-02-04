《1人婚禮》如同「YouTube世代的魔幻童話」 周冠威撰文：像一塊映照心理變化的「魔鏡」

由《幻愛》導演周冠威執導的賀歲檔電影《1人婚禮》，有初登大銀幕的「小薯茄」成員阿冰，夥拍陳健朗、盧巧音、王宗堯等主演。影片於年初五(1月26日)公映，面對來勢洶洶的大片，戲院場次不多，上映第9日，已由開畫的90場減至53場，加上觀眾對「賀歲喜劇」的期望落差口碑兩極，至今票房僅收約200萬，恐怕映期有限。周冠威前晚(2日)於社交平台發文，親解電影裡的童話元素，並透露曾考慮以「YouTube世代的魔幻童話」作宣傳tagline，而電影上映以來就像一塊「魔鏡」，主角的心路歷程正好映照他的心理變化。他希望觀眾把握入場機會，透過電影與自己對話，找到共鳴的地方。王宗堯亦有轉發周導演的撰文，寫道，「我地會盡力。香港人。絕境中求存。慣咗。」

太太眼濕濕 從電影優先場開始，周冠威不時親身謝票與觀眾交流，上周六(4日)他與王宗堯謝票時，曾表示《1人婚禮》有別於典型港式喜劇類型，注入很多童話元素，較像外國走黑色幽默路線的戲劇，例如批太長的「掟蛋糕」鬧劇，周冠威表示從風雲色變開始，這場戲已象徵阿泳面對爛攤子的內心掙扎，必須有深切反省，對鏡像說的愛自己，才顯得寶貴。周冠威直言戲裡不少角色都帶有他的投射，例如盧巧音說：「我成世人都深思熟慮，你畀我衝動一次啦」，他表示其太太看盧巧音與王宗堯的感情線時，感動得眼濕濕，因為深深感到兩人的包容和強大內心。

暗藏童話典故 周冠威在社交平台上載一張女主角阿冰穿上白色婚紗，身沾蛋糕碎，躺在散落殘花的地上，以「《1人婚禮》是一塊『魔鏡』」為題發文。他表示，《1人婚禮》的宣傳標榜是「愛情喜劇」，但對於這套片的歸類，他聽到很多不同答案，包括輕鬆哲學片、荒誕劇、心理學電影、療癒劇、「喊住笑」的愛情悲劇、勵志片、「心理保健服務」、懸疑片、藝術片、女性電影、cult 片等。 他寫道，「我自己最鍾意的形容，則是『童話故事』。不論劇本內容還是整體風格，都是以童話為指導方向。開首旁白一句「一人婚禮就像一個咒語」，冰奇妙地吸引了很多追求者，大家像中咒一樣，「咒語」說穿了就是一塊「魔鏡」，反映出人的真像。電影裡有很多童話典故，包括美人魚、白雪公主、木偶奇遇記、睡公主和紅鞋。除此之外，故事也嘗試用多一點象徵去表達，紅汽球、紅鞋、鏡子、動物頭套等等都是基於童話的意念。」