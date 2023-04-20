《12夜》《12日》拍拖戀愛兩種態度　鄧麗欣多層次演繹水準高

由《12夜》導演林愛華執導、鄧麗欣和馬志威主演的電影《12日》將於下周四(27日)公映，電影公司日前舉行了「12夜與日愛情交纏場」，讓觀眾可以一口氣欣賞兩套展現拍拖戀愛兩種態度的作品之餘，亦可與林愛華導演作最直接的映後交流。

較 《12夜》悲觀

不少觀眾指《12日》比《12夜》悲觀，林導演解釋為何有這樣的安排，道：「《12夜》講拍拖，可以輕鬆啲，但《12日》講嘅係結婚，會Serious啲，因為冇得走，就算最終選擇走時，都已經變得傷痕纍纍，所以係Heavy咗。」不少觀眾指《12日》情節很生活化和貼地，Simon 與Jeannie的一段婚姻，縱使男尊女卑，當中有開心的時光，但亦有心如刀割的時刻，Stephy從甜美生活，到後來情傷痛得要傷害自己，對白不多，卻能表現不同狀況、不同情緒，獲讚演出高水準，