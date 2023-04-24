《12日》許賢蘇豪客串本色演出 鄧麗欣馬志威被考起頻NG

由《12夜》林愛華執導、鄧麗欣(Stephy)和馬志威主演的電影《12日》，獲多位演員袁富華、強尼、黃美芬、許賢、蘇豪、陳湛文、蘇皓兒、郭奕心、李影、范麒智，以及劉偉恒導演和麥浩邦導演等客串，讓觀眾觀賞一段撕裂愛情時，可以緩和心情。不過在拍攝現場，Stephy與馬志威卻因為許賢與蘇豪的出現，經常忍俊不禁喪笑，結果頻頻NG。

令Stephy與馬志威喪笑

「試當真」的許賢和蘇豪向來都充滿喜感，二人與模特兒出身的范麒智一同扮演茶餐廳伙計，大放笑彈。許賢和蘇豪一出一入不停打擾演情侶的Stephy與馬志威，如上演一場麥兜式對話，令兩人難以忍笑，Stephy更一度焗蟹，導演一喊Cut，她與馬志威隨即笑到彎腰，Stephy都不好意思說：「開咗掣就好大鑊，笑唔停。」事後問許賢及蘇豪，他們可會想到令Stephy與馬志威喪笑，蘇豪即笑言：「我有諗過，成日都係咁。」但許賢則道：「我冇諗過，所以後來我特登唔望佢哋，睇下可唔可以幫佢哋忍笑，好似都有幫助。」