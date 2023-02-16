《2022澳洲華裔小姐》賽果出爐 陳展鵬睇好喬西美莎返港爭冠軍

《2022澳洲華裔小姐競選總決賽》日前已於悉尼The Star Event Centre圓滿舉行。經過地區賽的多輪選拔和決賽當晚多個環節的角逐，來自悉尼賽區的8號喬西美莎囊括冠軍及「最上鏡小姐」兩大榮銜，亞軍及季軍分別由來自珀斯賽區的6號周欣怡和悉尼賽區的12號孫曉昱獲得，由決賽佳麗互相投票選出的「友誼小姐」則由墨爾本賽區的9號尹蕊獲得。

今年總決賽特別邀請TVB藝人陳展鵬擔任星級評判兼表演嘉賓，以及安德尊（大王）擔任大會司儀，電視廣播（國際）有限公司國際業務部總監李德基先生亦到場觀賞及支持。大會同時邀請早前往香港參加TVB 《聲夢傳奇2海外踢館賽》的澳洲海選亞軍蔣沁忻（Gina）擔任開場表演嘉賓，以精彩歌舞為比賽揭開序幕，帶領9位活力四射的佳麗華麗登場，並逐一自我介紹，表現自信一面。

在最獲注目的泳裝環節前，展鵬被問及評分標準是甚麼，他即場笑答:「呢個問題太難回答啦，因為太太都在場。作為專業嘅評審，泳裝當然好吸引眼球啦。咁如果身形好似我太太呢，我就會俾好高分喇！」全場觀眾聽罷不禁失笑拍掌。