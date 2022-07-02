21克公寓｜已故藝人陳積榮未婚妻李凱淇搞展覽走出傷痛 阮小儀感動落淚

由阮小儀和陳健安(安仔)主持的《21克公寓》昨晚(1日)播出的一集，請來已故藝人陳積榮(Jeff)的未婚妻李凱淇(Lillian)分享走出摰愛離世傷痛的經歷。已跟Jeff交往十年的Lillian，憶起男友與未期癌症搏鬥的歷程時仍不禁落淚，但回顧過往相處點滴時亦學會釋懷：「我同佢之間好似互相成就對方。展覽有好多元素係我地一齊準備，有少少覺得係命中注定要去做呢件事。」她指為Jeff完成遺願舉辦展覽，從中帶來的力量足以蓋過悲傷。

完成陳積榮遺願 Lillian分享指舉辦展覽是因為原本與Jeff的婚禮會以一個展覽的形式進行，所以在他逝世幾日後就已經著手去籌備。她表示沒有想過會有如此大的迴響：「當初只係單純地想完成呢個心願，完成咗就已覺得放低咗。可能展覽反映咗好多人嘅內心世界，提醒佢地好多說話都仲未同愛嘅人分享。」Lillian表示在Jeff在最後的日子，見了所有親人好友後，打了一支止痛針仍撐了10小時，不捨得剩下Lillian。