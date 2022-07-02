21克公寓｜已故藝人陳積榮未婚妻李凱淇搞展覽走出傷痛 阮小儀感動落淚

由阮小儀和陳健安(安仔)主持的《21克公寓》昨晚(1日)播出的一集，請來已故藝人陳積榮(Jeff)的未婚妻李凱淇(Lillian)分享走出摰愛離世傷痛的經歷。已跟Jeff交往十年的Lillian，憶起男友與未期癌症搏鬥的歷程時仍不禁落淚，但回顧過往相處點滴時亦學會釋懷：「我同佢之間好似互相成就對方。展覽有好多元素係我地一齊準備，有少少覺得係命中注定要去做呢件事。」她指為Jeff完成遺願舉辦展覽，從中帶來的力量足以蓋過悲傷。
完成陳積榮遺願
Lillian分享指舉辦展覽是因為原本與Jeff的婚禮會以一個展覽的形式進行，所以在他逝世幾日後就已經著手去籌備。她表示沒有想過會有如此大的迴響：「當初只係單純地想完成呢個心願，完成咗就已覺得放低咗。可能展覽反映咗好多人嘅內心世界，提醒佢地好多說話都仲未同愛嘅人分享。」Lillian表示在Jeff在最後的日子，見了所有親人好友後，打了一支止痛針仍撐了10小時，不捨得剩下Lillian。
C AllStar助完成求婚曲
二人之間的連結令小儀感動落淚：「因為Jeff一直最唔放心嘅係你，所以臨尾辛苦咗10個鐘都唔願離開。佢擔心你一個人會唔得，所以其實最後嘅3個月佢就係用嗰個力量同你一齊去行。我感覺到個力量有幾強大。呢個就係嗰原因令到呢件事以外嘅人都感受到你地好真嘅愛同重量，所以個震撼咁勁。」而Jeff在逝世前曾創作了一首歌《記住我們》，作為送給Lillian的求婚曲，但可惜未完全完成。Jeff的朋友及後就找了C AllStar幫忙。安仔指成員們一知道背後故事就馬上一口答應，安仔更與Lillian一同演唱這首Jeff創作的求婚曲。