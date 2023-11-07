Ah Gi樊沛珈拍ViuTV旅遊節目遇潛水意外入院 憶述當時情況：第一次覺得自己好近死亡

有「黑面女神」之稱嘅樊沛珈（Ah Gi）去年加入MakerVille成為合約藝人，曾拍攝劇集《百萬同居計劃》及主持綜藝節目《今餐有料到》、《究食狩獵王》、《無限試煉場》等。日前，Ah Gi去咗泰國蘇梅拍旅遊特輯時，潛水期間發生意外需要留院，嚇到佢話第一次覺得自己咁接近死亡。

肺部發炎胃出血

Ah Gi早前與米露迪、Pony（蔡寶欣）及溫湯馬仕（Thomas Windle）到泰國蘇梅拍攝，睇到佢哋喺機場打卡嘅相仲好開心，但旅程中拍攝潛水活動，Ah Gi潛到水底時竟然浸親；佢喺社交平台PO出自己於病床並插住鼻胃管嘅相，表示自己留院咗一晚，宜家啱啱出院並解釋病況，透露拍攝潛水畫面潛到水底時浸親，濁咗好多啖海水，上返船嘔咗幾次，本身以為無事但愈嘔愈多次，唞氣亦愈來愈氣喘，所以去咗睇醫生：「驗完同照X光，醫生話我個肺有啲發炎，同埋胃有少少出血，要留院觀察一晚，吊返鹽水同抗生素。最辛苦係插胃喉。」Ah Gi續指自己已經無咩事，未試過留院，所以記錄一下：「濁親嗰下喺水底6米，應該算好彩，第一次覺得自己好近死亡」及「通常都係過咗先識驚，諗番心有餘悸，返到嚟要還神，大難不死，必有後福。」

之後，Ah Gi再上載喺機艙上嘅自拍照，並留言表示旅程雖現驚險，不過就好開心。Ah Gi更指冇將今次嘅意外告知媽媽，因為唔想嚇親媽媽：「返到嚟好想同媽咪講我浸親，但都係無講，唔想嚇親佢，而家真係好想身體健康。」