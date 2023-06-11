「AV界第一美腿」新有菜拍攝時仍感害羞　自爆有一題材絕不考慮

記者郭竹倩／綜合報道 擁有「日本AV界第一美腿」封號的新有菜，疫情過後第一次的海外工作就獻給台灣，她除了開心分享「台灣都沒什麼變呢！」也迫不及待要品嚐滷肉飯、小籠包和火鍋等美食，並透露了未來作品將有「核彈級重大突破」。 有「亞洲女神」的稱號 這次新有菜為雜誌搭配端午節主題拍攝，開心表示：「自己在端午節會嘗試立蛋成功許願，我想成為大谷翔平（日本知名棒球選手）！」無厘頭發言讓大家笑了出來，原來新有菜是大谷翔平的粉絲，因非常崇拜他，所以希望能成為像他一樣厲害的人。

新有菜在2016年3月成為S1專屬女優出道，因為美腿和少女般的高顏值，迅速竄紅，2018年還拿下了日本指標性頒獎典禮《DMM成人賞》最優秀女優獎的殊榮，人氣達到顛峰，曾多次來台參加TRE台北國際成人展，在台灣知名度相當高，華人圈甚至有「亞洲女神」的稱號，睽違3年登台，比起前幾年，更穩重、更成熟，也證明了這麼久不見，她在台灣依然還是人氣女王。 最近考慮「中出解禁」 新有菜出道第8年拍攝經驗豐富，身為一線AV女優的她，分享現階段要在5、6個工作人員面前演出愛情動作片，還是有點害羞，一直無法習慣這件事，不過她依然會敬業完成工作，最不能接受就是把肌膚塗黑，因此從來不考慮拍攝「日燒（曬黑）」相關主題。