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娛樂
2025-01-26 22:15:00

BABY MONSTER世巡KSPO DOME揭幕 實力不輸BLACKPINK 大跳2NE1 Medley

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BABY MONSTER的首次世巡，昨日在首爾KSPO DOME揭幕。

BABY MONSTER的首次世巡，昨日在首爾KSPO DOME揭幕。

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韓國女團BABY MONSTER，昨晚於「K-Pop聖地」首爾的KSPO DOME舉行《2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR <HELLO MONSTERS> IN SEOUL》世巡首場演出，出道不到一年的她們，毫不猶豫展現出壓倒性現場唱跳實力。

 

被譽為「怪物新人」的她們，以剛發行的大熱單曲《DRIP》作開場，跟接是她們的出道預備曲《BATTER UP》；之後7位成員再送上全員擔任rapper的《CLIK CLAK》，展露不下師姐BLACKPINK的扎實說唱技巧。7位成員又各自有solo演出，當中最亮眼當然是Asa翻玩Eminem的《Godzilla》、Ahyeon翻玩Charlie Puth的《Dangerously》，還有點少得大師姐2NE1Medley組曲。

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演唱大熱金曲《SHEESH》。 出道預備曲《BATTER UP》，當然在演出名單內。 BABY MONSTER以《BATTER UP》作為開場曲。

BABY MONSTER的總監梁鉉錫(YG)向媒體透露，「為了呈現最精彩的演唱會，團BABY MONSTER成員們一直在努力排練，無論是整體陣容與舞蹈、歌唱與fans的交流，還是solo舞台上表演的歌曲選擇，一直努力以赴為演出做準備。」他強調，這種全心投入的態度，是BABY MONSTER成功的重要因素。

 

為了讓BABY MONSTER的表演更加出色，YG和團隊運用了多年來積累的製作經驗，並提供了專業的指導。舞台設計上，團隊使用了目炫的視覺特效和絢麗的燈光，務求將她們的表演爆發力發揮到巔峰，讓觀眾沉醉於音樂的氛圍中。

 

首爾站結束後，BABY MONSTER將到北美的紐瓦克、洛杉磯、日本的神奈川、愛知、大阪、福岡，以新加坡、香港、胡志明市、曼谷、雅加達、吉隆坡、台北等城市巡演。

首次世巡，BABY MONSTER成員表演興奮。 BABY MONSTER世巡首爾站歌單。 除了團體歌，成員各自有solo舞台。

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