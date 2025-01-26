BABY MONSTER世巡KSPO DOME揭幕 實力不輸BLACKPINK 大跳2NE1 Medley

被譽為「怪物新人」的她們，以剛發行的大熱單曲《DRIP》作開場，跟接是她們的出道預備曲《BATTER UP》；之後7位成員再送上全員擔任rapper的《CLIK CLAK》，展露不下師姐BLACKPINK的扎實說唱技巧。7位成員又各自有solo演出，當中最亮眼當然是Asa翻玩Eminem的《Godzilla》、Ahyeon翻玩Charlie Puth的《Dangerously》，還有點少得大師姐2NE1的Medley組曲。

BABY MONSTER的總監梁鉉錫(YG)向媒體透露，「為了呈現最精彩的演唱會，團BABY MONSTER成員們一直在努力排練，無論是整體陣容與舞蹈、歌唱與fans的交流，還是solo舞台上表演的歌曲選擇，一直努力以赴為演出做準備。」他強調，這種全心投入的態度，是BABY MONSTER成功的重要因素。

為了讓BABY MONSTER的表演更加出色，YG和團隊運用了多年來積累的製作經驗，並提供了專業的指導。舞台設計上，團隊使用了目炫的視覺特效和絢麗的燈光，務求將她們的表演爆發力發揮到巔峰，讓觀眾沉醉於音樂的氛圍中。