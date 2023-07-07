《Barbie芭比》出現疑似九段線遭越南禁映　片商喊冤︰純屬角色出走路線

今個夏天其中一套最受期待嘅新片《芭比Barbie》將會喺7月21日於北美上映。但係日前越南政府就以《Barbie》預告片中，一個地圖畫面出現佢地唔承認嘅南海九段線，而下令電影唔准喺當地上映。
片商華納就呢件事向外媒Variety回應，表示戲中地圖只係好似小朋友所畫嘅咁，上面嘅虛線只係表達Barbie離開Barbie Land走到真實世界嘅旅程路線，絕無任何形式表態之意。至於導演Greta Gerwig同華納母公司就未有回應。
未知越南政府會否接受解說
呢格鏡頭出現喺Margot Robbie飾演嘅Barbie，發現對自己身處嘅粉紅世界有懷疑，由Kate McKinnon飾演嘅「怪雞Barbie」就鼓勵佢向外闖，仲畀咗呢張有爭議性嘅地圖Barbie。由畫面所見，地圖上仲有其他虛線，加上預告片中Barbie同Ken漫長旅程中搭車又搭船，似乎喺亞洲版地圖對出嘅，可能真係出走路線，未必係南海九段線。
而家未知越南政府會唔會接受呢個講法，對《芭比Barbie》開返綠燈，至於華納會唔會喺上映前唔夠2星期用電腦執走呢條敏感線？製作上聽落可行，但最大問題係要重新輸出俾戲院用嘅版本，加埋交收檔案時間，假如事在必行就真係要趕到爆先搞掂。
原文刊登於 電影LOL