《Barbie芭比》出現疑似九段線遭越南禁映　片商喊冤︰純屬角色出走路線

《芭比Barbie》就係因為被指地圖上展示「南海九段線」而被越南禁映

今個夏天其中一套最受期待嘅新片《芭比Barbie》將會喺7月21日於北美上映。但係日前越南政府就以《Barbie》預告片中，一個地圖畫面出現佢地唔承認嘅南海九段線，而下令電影唔准喺當地上映。

片商華納就呢件事向外媒Variety回應，表示戲中地圖只係好似小朋友所畫嘅咁，上面嘅虛線只係表達Barbie離開Barbie Land走到真實世界嘅旅程路線，絕無任何形式表態之意。至於導演Greta Gerwig同華納母公司就未有回應。