《BJ單身日記》系列有望開拍第4集 BJ做人阿媽仲搞姊弟戀

愛情喜劇《BJ單身日記》上映20週年，頭2集《BJ單身日記》、《BJ單身日記：愛你不愛你》女主角Bridget Jones 周旋於2大男神Mark同Daniel之間。事隔多年，BJ再於2016年《BJ單身日記：生得啦Baby》演繹中女分手，再次單身依然勇猛，專注事業繼續追尋愛情。

40歲依然一支花，就算意外懷孕都無有怕，BJ生活貌似歡樂又充滿挫敗，呢個跌咗又不停爬返起身嘅中女陪伴觀眾成長，《BJ單身日記：生得啦Baby》BJ做埋媽媽，電影票房及評價雙收，作為BJ系列嘅終章其實相當完滿。

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原作者想開第4集

不過故事原作者Helen Fielding 就希望繼續講埋BJ之後嘅故事，最近佢接受Radio Times訪問，透露已著手改編BJ系列小說第3部 Bridget Jones: Mad About the Boy，更表示每次將小說搬上大銀幕過程艱距，不過依然希望BJ 4電影可以成真。BJ系列第3集嘅《生得啦Baby》改編自Helen喺The Independent嘅專欄，而新一集電影則會回歸小說系列。

如果電影拍得成，好大機會可以原班人馬回歸，憑《星夢女神：茱地嘉蘭》升格為奧斯卡影后嘅Renee Zellweger都對呢個冒失中女角色念念不忘，之前接受訪問時更明言只要收到續集邀請，佢一定飛奔重回BJ懷抱！

Mad About the Boy講述51歲嘅BJ季為2子之母，日常要處理細路生活又要同其他學校家長風花雪月、暗中角力，偶爾仲要被其他家長批評，不過就算開始要戴老花眼鏡，生活依然精彩，仲展開姊弟戀！

電影絕大機會原班人馬登場，不過唔肯定Colin Firth飾演嘅Mark Darcy會唔會登場，因為根據小說情節，Mark已經意外過身！或者Mark可以用回憶殺嘅方式登場？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載