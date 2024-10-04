Candy王家晴@COLLAR擔大旗演殭屍片《邪Mall》 荷李活特技化妝師加持定萬聖節上映

黎震龍執導的港產殭屍電影《邪Mall》，由姜皓文、COLLAR成員Candy王家晴及楊偉倫主演，將於10月31日萬聖節上映。《邪Mall》以「死場」為故事背景，講述一個舊區商場即將清拆，因一個意外導致商場內出現人傳人的殭屍，眾人於狹少的空間內展開一場大屠殺！商場內一眾租戶和訪客人人自危，紛紛表露人性真面目，而姜皓文、Candy及楊偉倫三人一同聯手守護未能逃走的人們，爭分奪秒逃出商場。

姜皓文及Candy在片中飾演兩父女，姜皓文飾演的「森哥」熱愛電影，在商場中開設影碟舖，性格固執難搞卻一生盡力為女兒準備最好；而Candy飾演的「阿欣」則相當孝順，時常花時間幫爸爸看舖。遠親不如近鄰，鄰舖由楊偉倫飾演的「麥師傅」一直與父女二人關係友好，今次共同面對商場出現劫數的大考驗。