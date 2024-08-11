Di-Dar音樂劇場｜農曆七月公演梁祖堯拜四角備護身符 岑珈其反口再演學生有原因

葛民輝相隔10年再演舞台刻，夥拍風車草劇團主創梁祖堯、湯駿業(AhDee)和邵美君，以及岑珈其、何洛瑤（Sica）、鄧家杰（KaKit）、杜曦駿（Larry）、胡麗英（Grace）及梁浩邦等後輩演員合作的喜劇《Di-Dar音樂劇場》，日前於葵青劇院演藝廳公演。此劇將「破地獄」殯儀儀式搬上舞台，公演日子又撞正農曆七月，為安心起見，阿視自言做足準備功夫，「平時我哋都只係拜神斬燒豬，但今次我哋入台第一日都有拜四角，而殯儀顧問傑叔亦俾晒符我哋傍身。」

葛民輝驚歎Sica兩個月學識 側手翻 除了將殯儀儀式搬上舞台，《Di-Dar》亦加插了連場歌舞，當中一場Medley更長達20分鐘，向來甚少跳舞的阿葛都表示獲益良多，「我今次都學咗好多嘢，例如破地獄嘅穿步，又或者係跳唱，樣樣認真學。同埋我都被一班年青人感動，好似Sica，我睇住佢兩個月內學曉側手翻，認真進步神速。」Sica感激阿葛協豚糾正懶音。

34歲再演學生 至於6年前拍完劇集《教束》後揚言不再演學生的岑珈其，則重操故業，他直言，「已經34歲，都唔諗住再做學生，嗰陣做《教束》都話唔再做㗎喇，老喇！但風車草幾位演員同我講完個故仔之後，發現原來都係OK喎，呢個學生做得過，想知點解，入嚟睇就明㗎喇！」《Di-Dar》將於8月29日起移師香港演藝學院歌劇院繼續演出。