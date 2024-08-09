「DPR IAN」12月襲港 西九開騷 VIP門票$1,588

DPR 旗下的IAN、ARTIC和CREAM將於12月在西九開騷。

韓國獨立音樂及影像創作廠牌 DPR將於12月22日在西九文化竹翠公園，舉行《The Dream Reborn World Tour 2024》演唱會，去年跟 Gareth.T(湯令山)於西九戶外場地參與過音樂節後，再度襲港。

擅於結合影像及音樂

DPR團隊擅於結合影像及音樂， 作品混合著 HIP HOP, R&B, ELECTRONIC 等不同曲風類，配合舞台上的燈光及制作，玩得出神入化，屆時擅於音樂及影像創作的音樂人DPR IAN、廠牌御用音樂製作人兼歌手 DPR CREAM 和 DPR ARTIC 都會來港，其中 IAN 更是當今韓國樂壇無可取代的創作型饒舌。演唱會門票將於下月五(16日)公開發售。