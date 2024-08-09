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娛樂
2024-08-09 17:30:13

「DPR IAN」12月襲港 西九開騷 VIP門票$1,588

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DPR 旗下的IAN、ARTIC和CREAM將於12月在西九開騷。

DPR 旗下的IAN、ARTIC和CREAM將於12月在西九開騷。

韓國獨立音樂及影像創作廠牌 DPR將於1222日在西九文化竹翠公園，舉行《The Dream Reborn World Tour 2024》演唱會，去年跟 Gareth.T(湯令山)於西九戶外場地參與過音樂節後，再度襲港。

DPRIAN DPR IAN DPR ARTIC DPR ARTIC DPR CREAM DPR CREAM

擅於結合影像及音樂

DPR團隊擅於結合影像及音樂， 作品混合著 HIP HOP, R&B, ELECTRONIC 等不同曲風類，配合舞台上的燈光及制作，玩得出神入化，屆時擅於音樂及影像創作的音樂人DPR IAN、廠牌御用音樂製作人兼歌手 DPR CREAM DPR ARTIC 都會來港，其中 IAN 更是當今韓國樂壇無可取代的創作型饒舌。演唱會門票將於下月五(16)公開發售。

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DPR《TheDream Reborn World Tour 2024》香港站 VIP門票詳情。 DPR《TheDream Reborn World Tour 2024》香港站將於12月在西九舉行。 DPR《TheDream Reborn World Tour 2024》香港站將於12月在西九舉行。

DPRTheDream Reborn World Tour 2024》香港站詳情

日期 2024.12.22 (星期日)

時間 7:00 PM (GMT+8)

地點：AXA x WONDERLAND

票價：HKD $1588 (VIP) / $1188 / $988 / $788全場企位

購票網站 | tix-get-go.kktix.cc

$1588 VIP套餐包括 :

- 一張CAT-1 門票

- 優先進場

- 優先購買商品

- VIP專屬掛繩及通行證

- MEET & GREET : 問答環節 DPR ARTICDPR CREAM DPR

IAN 合照 (10:3)

 

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DPR IAN DPR 韓國獨立音樂
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