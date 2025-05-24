F1電影｜上映在即監製咸美頓坦言緊張 首次向圈內人放映

由畢彼特主演的《 F1電影》，即將在下月上映，有份為這電影做監製的法拉利車手咸美頓（Lewis Hamilton）坦言心情緊張，早前已反覆觀看該片約二十次。日前這位七屆F1世界冠軍更安排一場內部試映會，讓其他F1車手與車隊領隊觀看電影。

咸美頓相當緊張圈內人評語 正所謂「行家一出手，便知有沒有」，因此咸美頓相當緊張圈內人評語，「我很在意他們的想法，也希望他們能認同這部電影。」 「放映後我有訊息聯絡各車手，歡迎他們給我誠實的意見。可能有些戰略停站的時間安排會不夠精準，但我認為聲效非常震撼，畫面亦極具衝擊力，是前所未見的效果。」而紅牛車隊的四屆F1世界冠軍韋斯塔本（Max Verstappen）則沒有到場，情願留多點時間待在家裡。

電影帶來F1車手臨場的真實視角 「整個拍攝過程令人難以置信，從最初30頁的故事大綱與劇本開始，一直到逐步構建成完整的故事，能參與這一切實在是難忘的體驗。」咸美頓說。 作為監製，咸美頓為這部電影帶來F1車手的真實視角，這種臨場感與細節是其他電影難以還原的。不過他亦明白「這始終是一部荷里活電影」，需要在真實與劇情之間取得平衡。 這位法拉利車手表示，已經在籌備更多新作，「未來幾年我會繼續拍更多電影，已有三個正在撰寫的創作構思。」 莫非想為轉行而鋪路？ 原文刊登於 Yahoo 體育