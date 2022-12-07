《First Love》逆襲台灣流行榜奪冠 宇多田光親回：這事太瘋狂

由滿島光和佐藤健主演的Netflix日劇《First Love 初戀》，播映以來反應兩極，但在網上討論度十足，並令到宇多田光23年前推出的歌曲《First Love》翻hit，逆襲亞洲各國串流平台的流行榜，其中在台灣Spotify熱播50強流行榜更登上冠軍。宇多田光得知此事，即在Twitter寫道：「嘩，太神奇，不敢相信我15歲錄的歌曲，會在24年後於熱播榜奪冠！」有熱心歌迷留言對宇多田光稱：「《First Love》不只在台灣奪冠，同時登上各榜的第一名。」即獲宇多田光本尊回覆：「這太瘋狂了！」、「謝謝你讓我知道這件事。」