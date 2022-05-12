(G)I-DLE克服穗珍離團 下月終舉行首次世界巡演！

韓國女團(G)I-DLE，可說是命途多舛的一個組合，先是出道前一個月，被經理人CUBE娛樂告之，沒有適合歌曲給她們，要隊長田小娟親自作曲作詞《LATATA》。之後在樂壇穩步而上時，成員穗珍突然爆出「校園欺凌」事件，嚴重影響(G)I-DLE的發展，最終穗珍選擇離團才平息了事件。
(G)I-DLE餘下的5位成員，沒有因為穗珍的離去而放棄多年的努力，繼續交出如《TOMBOY》、《HWAA》等好歌，今年3月推出的首張正規專輯《I NEVER DIE》，歌曲橫掃南韓各大音源排行榜，證明她們仍深受歌迷喜愛。CUBE娛樂今日宣布，(G)I-DLE將於下月開啟出道以來首次世界巡演，她們將於6月18、19日在首爾舉辦演唱會為起點，之後在全球16地開唱，地點包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、雅加達、馬尼拉、東京、新加坡等。
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