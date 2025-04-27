(G)I-DLE成員MINNIE沙田馬場勁歌熱舞 容祖兒談阿Sa翻撻石恆聰

樂壇天后容祖兒與韓國人氣女團(G)I-DLE泰籍成員MINNIE今日現身沙田馬場，為活動於馬匹亮相圈擔任開幕表演嘉賓，二人分別以勁歌熱舞為今天的冠軍賽馬日揭開序幕。 MINNIE為是次盛會打頭陣演出，精心挑選了自己solo歌曲《HER》、《Cherry Sky》及(G)I-DLE的《Queencard》，一口氣演繹連串節拍強勁的快歌，展現女團超凡舞技，加上舞蹈員精彩的伴舞配合，令現場氣氛瞬間升溫，為賽事預熱氣氛！首度入馬場的人氣偶像MINNIE表示心情既興奮又緊張：「今次親身體驗現場觀賞賽事，現場氛圍熾熱，入場觀眾相當投入表演和賽事，自己也非常享受剛剛在台上與粉絲們互動！」(G)I-DLE在香港站演唱會曾翻唱容祖兒的經典歌曲《我的驕傲》，MINNIE表示很開心可以跟Joey碰面：「Joey是一位全方位的藝人，一直是我們的學習對象，當初要學習《我的驕傲》的時候，已經很期待跟她見面，今次能夠與Joey同場，覺得十分榮幸！」

容祖兒緊接著霸氣登場，唱跳多首大熱作品，包括《隆重登場》、《心花怒放》及《越唱越強》，令全場氣氛推至最高點。第四度在沙田馬場表演的Joey表示：「雖然剛剛完成了在澳門站演唱會，但今次來到馬場表演感受到現場觀眾的熱情與賽事的震撼，為我注滿能量，加上能夠見證世界級騎師與賽駒的精彩對決，為心儀馬匹打氣，吶喊助威，真的讓人非常興奮！而且能夠與MINNIE一起為活動揭開序幕，在國際性的賽事中為大家帶來多元化的勁歌熱舞，融合不同亞洲音樂文化的表演，吸引更多市民和旅客入場參與，帶動他們感受香港賽馬的熱鬧及刺激氣氛。」日前Joey拉隊睇師兄謝霆鋒的啟德演唱會，當晚與蔡卓妍（阿Sa）相當投入兼盡興，結果邊睇邊嗌，笑言送了聲帶給對方。當問起好姊妹阿Sa是否與「百億麻雀館太子爺」石恆聰（Anthony）翻撻成功，Joey即表示也有聽聞，但暫時未有親眼目睹，又指兩人多年來的相處模式，除了甜蜜還相當有默契，替阿Sa與Anthony復合感到開心。

另外，本地人氣樂隊Pandora今年再次獲邀入馬場表演，而王敏奕、方力申亦獲邀現身沙田馬場，並在馬匹亮相圈頒發最佳外觀馬匹獎。婚後第一次入馬場的方力申，仍難掩雀躍，表示：「很久沒出現在馬場，今日以嘉賓身份出席賽事，觀賞刺激賽事為馬壇精英打氣，又可以到馬場不同角落參觀，與現場馬迷見面，感覺十分愉快！而且場內有很多不同活動獎賞和美食，我們可以趁機放鬆一下，感受現場熱鬧氣氛，大大力支持本地馬壇精英！」而首次觀賞賽事的王敏奕興奮地笑言：「之前曾經有去過馬會餐廳食飯，但今次是第一次近距離觀看賽事，親眼見證馬匹衝線，現埸氛圍令 人份外興奮！希望今日憑著新手運，會下注碰碰運氣，為在國際大型體育盛事的『第一次』留個紀念！」