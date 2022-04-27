(G)I-DLE薇娟出道 專輯叫《MY》

韓國女團(G)I-DLE薇娟(Miyeon，有譯：美延)，今日推出首張個人專輯《MY》，並於首爾麻浦區一間咖啡店舉行發布會，這是繼小娟、雨琦後，第三位(G)I-DLE成員獨立出道。薇娟指，《MY》專輯對她來說，是一個新挑戰，並承認存在壓力，「作為(G)I-DLE一員，壓力不是來自我是隊中的主唱擔當，而是試圖表現出作為(G)I-DLE成員驕傲的一面。」

Ballad 情歌主導 想成為 能 安 撫 聽眾的歌手

薇娟席上解釋，《MY》是她的新開始，是一張充滿其特色的專輯，包含Miyeon的縮寫MY，和「I(我)」的雙重表達含義，藉此向樂迷展示屬於薇娟的獨特音色。《MY》專輯主打歌《Drive》，是一首以結他音色主導的ballad歌曲，她響亮與清晰的嗓音，令人留下深刻印象。薇娟說：「我把我所有的故事，都放在專輯各種類型的歌曲中。這與(G)I-DLE所做的音樂完全不同，與我唱過去所唱的音樂相差甚遠，《MY》展現了新的我。《Drive》一曲很適合春天的天氣。」

薇娟又指，獨立出道令她嘗試了各種想展示的曲風，並希望歌曲能撫慰人心，「希望我的樂迷可​​以輕鬆地接近我的音樂，舒適愉快地聆聽歌曲，我想成為一個能安撫聽眾的歌手。」